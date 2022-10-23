Стала відома причина смерті Геґріда з "Гаррі Поттера": від чого помер Роббі Колтрейн

Про причину смерті актора стало відомо лише через 9 днів після його смерті.

Популярного шотландського кіно- та телеактора, коміка, сценариста та продюсера Роббі Колтрейна, найбільш відомого за роллю лісника та друга Гаррі Поттера Рубеуса Геґріда, не стало 14 жовтня. Йому було 72 роки. Раніше повідомлялося, що актор сильно хворів, проте, чим саме відомо не було. Через 9 днів після його смерті ЗМІ дізналися про справжню причину його смерті.

Згідно зі свідченням про смерть, зірка "Гаррі Поттера" Роббі Колтрейн помер від поліорганної недостатності, повідомляє Daily Record. Щобільше, у "комплекті" з цією хворобою він страждав на сепсис, інфекцію нижніх дихальних шляхів, діабет 2 типу, блокаду серця та ожиріння. Усе це й призвело Колтрейна до смерті.

Варто зазначити, що смерть актора зареєструвала його колишня дружина Рона Геммелл, інструктор з пілатес, з якою вони залишилися добрими друзями навіть після розлучення.

Роббі Колтрейн був висхідною зіркою, коли зустрів Рону, тодішнього скульптора, яка була на 18 років молодша за нього, в пабі в Глазго напередодні Різдва 1988 року. Через рік вони одружилися, але розлучилися в 2003 році. У пари двоє дітей Спенсер, 30 років, та Еліс, 24 роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер у віці 91 року Михайло Горбачов.