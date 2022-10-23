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Стануть як нові: корисний лайфхак, який допоможе випрати кухонні рушники

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як випрати кухонні рушники без прання
Як випрати кухонні рушники без прання

Завдяки цьому методу, кухонні рушники завжди будуть чистими та пахнуть свіжістю.

Щоб вивести жирні плями з кухонних рушників, часом одного прання недостатньо, тому деякі українські господині перед пранням кладуть рушники в мікрохвильову піч, або готують спеціальний розчин, який допоможе впоратися з будь-якими плямами, а також подарує їм свіжий запах. До речі , таким способом користуються і японські домогосподарки.

Щоб приготувати такий "чарівний" розчин, нічого надприродного не потрібно, повідомляє Ukr.Media. У принципі, всі інгредієнти завжди є в кожному будинку.

Як відіпрати кухонні рушники від бруду та жиру

Вам знадобиться:

  • порошок пральний, 1/2 склянки;
  • відбілювач, 1/2 склянки;
  • олія соняшникова, 1 ст. л.
  • сода, 1 ч. л

Що робити:

Змішайте всі інгредієнти в невеликій кількості гарячої води і замочіть у ньому рушники. Залиште все на 5 годин або на ніч, залежно від ступеня забруднення. Після прополощіть рушники в чистій воді. Щоб ще краще закріпити результат, можна відправити рушники в пральну машину і включити звичайне прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим випрати махрові рушники, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.

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#Прання #Рушники #Кухонні рушники