Стануть як нові: корисний лайфхак, який допоможе випрати кухонні рушники

Завдяки цьому методу, кухонні рушники завжди будуть чистими та пахнуть свіжістю.

Щоб вивести жирні плями з кухонних рушників, часом одного прання недостатньо, тому деякі українські господині перед пранням кладуть рушники в мікрохвильову піч, або готують спеціальний розчин, який допоможе впоратися з будь-якими плямами, а також подарує їм свіжий запах. До речі , таким способом користуються і японські домогосподарки.

Щоб приготувати такий "чарівний" розчин, нічого надприродного не потрібно, повідомляє Ukr.Media. У принципі, всі інгредієнти завжди є в кожному будинку.

Як відіпрати кухонні рушники від бруду та жиру

Вам знадобиться:

порошок пральний, 1/2 склянки;

відбілювач, 1/2 склянки;

олія соняшникова, 1 ст. л.

сода, 1 ч. л

Що робити:

Змішайте всі інгредієнти в невеликій кількості гарячої води і замочіть у ньому рушники. Залиште все на 5 годин або на ніч, залежно від ступеня забруднення. Після прополощіть рушники в чистій воді. Щоб ще краще закріпити результат, можна відправити рушники в пральну машину і включити звичайне прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим випрати махрові рушники, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.