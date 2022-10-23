Перший шанс на "крадіжку" і сльози Олі Полякової: як пройшли перші вокальні бої шоу "Голос країни-12" (відео)

Цього сезону зіркові наставники мають право "вкрасти" вокаліста з іншої команди

У неділю, 23 жовтня, відбулася перша частина другого етапу шоу "Голос країни-12" — перші вокальні бої. Команди зіркових тренерів — Олі Полякової, Потапа, Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука, втратили перших учасників.

Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект коштів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.

За правилами, кожен тренер один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї команди, якщо його не вкраде інший наставник. Учасник перебуває у команді свого наставника доти, доки він не "вкраде" іншого вокаліста. Народні тренери, співачка Олександра Зарицька та підприємець Андрія Мацоли мають право взяти до себе лише двох учасників, яких не вкрадуть інші тренери.

"Голос країни" — як пройшли перші вокальні бої 12 сезону:

Першими на сцену вийшли вокалісти з команди Потапа – диякон Василь Палюх та тріо "Гулі-Гулі". Учасники виконали "Край, мій рідний край" та поєднали композицію з піснею Beggin. Репер дав шанс Палюху, а згодом вирішив залишити і дівчат.

Далі на сцену вийшли учасники з команди Наді Дорофєєвої – український військовий Олександр Свириденко та колишній бек-вокаліст "Океану Ельзи" Євген Бічасний. Хлопці виконали пісню Superstition. Наставниця вирішила продовжити роботу зі Свириденком. Іншого вокаліста вирішили "вкрасти" Полякова та Вакарчук. Співак вибрав фронтмена "Океану Ельзи".

Третіми співати у дуеті вийшли контратенор Євген Тесленко та Дімаш Даулетов із Казахстану. Хлопці з команди Олі Полякової виконали Le temps des cathédrales із відомого мюзиклу Notre Dame de Paris. Співачка зі сльозами на очах обрала Дімаша. Першим у 12 сезоні із вокальних битв пішов Євген Тесленко.

Четвертими до глядачів на сцену вийшли учасники команди Святослава Вакарчука – Максим Бородін та Остап Дрівко. Вони заспівали трек Сергія Бабкіна – "Але". Фронтмен "Океану Ельзи" допоміг з участю Максиму Бородіну. Пішов із проєкту Остап Дрівко.

Далі на сцену вийшли учасники з команди Наді Дорофєєвої — скрипаль Дмитро Ротькін та Інесса Грицаєнко із сестрою-саксофоністкою. Учасники виконали хіт Біллі Айліш Bad guy. Наставниця обрала Інесу, а ось Ротькіна забрали до себе народні тренери.

Шостими на сцену вийшли учасники з команди Потапа — Дмитро Нажига та Вероніка Слюзалек. Вокалісти виконали пісню Івана Дорна "Тебе немає сьогодні". Потап вирішив продовжити співпрацю із Дмитром.

Далі на сцену вийшли вокалістки з команди Олі Полякової — Оля та Ганна Войцеховських, та Олена Чукаленко. За правилами шоу, у зв’язку з війною та агресією росії пісні російських виконавців були заборонені в проєкті, тому в ефірі більше не показуватимуть виступи учасників з подібними композиціями. Нам показали, що після виконання участь продовжила Чукаленко, а ось сестри покинули проєкт.

Порадували своїм виконанням пісні "Цвіте терен" кримськотатарська співачка Алія Хаджабадінова та киянка Катерина Куліна з команди Святослава Вакарчука. Наставник дав шанс Алії, а також Катерині.

Далі виступили на сцені "Голосу країни-12" учасниці з команди Дорофєєвої — дочка композитора та продюсера Костянтина Меладзе Лія та вулична музикантка Яна Мілевська. Їхні виступи не показали через російську пісню. Лія Меладзе пройшла далі, і її суперниця покинула проєкт.

Потім порадували своїм запальним виконанням композиції Metallica – Nothing ever matters – Олександр Десятников та харків’янин Ярослав Кайда з команди Потапа. Тренер забрав собі Ярослава, а Десятніков залишив проєкт.

На сцену вийшли учасниці з команди Полякової – Елла Введенська та Сабіна Сафарлі. Жінки виконали пісню "Чортополох", яку колись співала зрадниця України Таїсія Повалій. За підсумками виступу тренер вирішила забрати собі двох вокалісток.

Наступними на сцену вийшли Катерина Коваленко та Павло Тютюнник, які виконали хіт Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". За рішенням Вакарчука, далі у проєкт пройшов лише Павло Тютюнник.

Учасники з команди Дорофєєвої Валентин Скрипник та Олександр Олещук виконали пісню Careless Whisper Джорджа Майкла. Тренер прийняла рішення, що далі у шоу проходить Олександр Олещук. Валентина ніхто "вкрасти" не наважився.

На сцену вийшли учасники з команди Потапа – Наталія Бурик та Марія Максимова. Вокалісти виконали хіт Wellboy "Вишні". Наставник дав шанс Наталі Бурик. Марію врятували народні тренери.

Учасники Олі Полякової — Сергій Соловйов та Валерія Бутурліна виконали російську пісню, тож виступ нам не показали. Співачка вирішила врятувати Сергія, а Валерію "вкрав" Олексій Потапенко. Таким чином, тріо "Гулі-Гулі" залишають проєкт.

Останнім виступили учасники з команди Вакарчука – Ганна Кіндзерська та Тіна Колодій. Вокалістки виконали Falling, після чого зірковий тренер вирішив дати шанс Ганні Кіндзерській. Врятували від вильоту Тіну Колодій народні тренери.

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон "Єдині новини") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені життєвими історіями учасників.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі конкурсанти можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".