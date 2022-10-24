Три певні шари одягу – і мороз не страшний: як правильно одягатися взимку

Продумайте шари свого одягу, щоб не замерзнути

З настанням холодного періоду року важливо уважно підійти до вибору верхнього одягу та взуття, наприклад, підбирати речі з додаванням вовни. Є кілька правил, які потрібно враховувати взимку під час виборів вбрання. У цьому випадку на перше місце виходять не тренди, а практичність одягу. Адже найголовніше, щоб вам було тепло.

Простий лайфхак допоможе навчитися підбирати одяг так, щоб не замерзнути навіть у сильний мороз. Його суть полягає в тому, щоб створити багатошаровий образ. Продумайте три шари одягу і тоді не відчуєте дискомфорту за мінусової температури.

"Як одягнутися тепло взимку?" — це одне з найкаверзніших питань,бо якщо перестаратися із шарами, вам стане спекотно. А якщо одягнете мало речей, то мерзнутимете. Є проста і зрозуміла відповідь: шари. Почніть із найтоншого шару і продовжуйте додавати більш щільні.

Три шари, які допоможуть вам зігрітися взимку:

Базовий. Перший шар повинен бути зроблений із шовку, поліестеру або іншого матеріалу, здатного відводити піт від шкіри. Ніколи не використовуйте матеріал, який вбирає вологу, але не дозволяє випаровуватися. Середній. Цей шар має на меті ізолювати. Саме він зігріє вас. Светри, толстовки, фліс та подібні речі підійдуть. Пуховики також можуть бути проміжним шаром при найнижчих температурах. Зовнішній. Цей шар навряд чи зігріє вас. Його основне завдання – захист від вітру та дощу. Ваш зовнішній шар повинен діяти як вітрозахисна та водонепроникна оболонка, щоб зігрітися взимку. У морозну погоду рекомендується носити одяг із бавовни, шерсті або ворсистих тканин. Носіть теплі шкарпетки або подвійні шкарпетки, щоб вашим ногам було затишно будь-якого холодного дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягаються у холодну пору року жителі Фінляндії. Крім багатошаровості у фінів прийнято брати взуття на розмір більше, щоб ногам було вільно і поміщалися товсті шкарпетки.