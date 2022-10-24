Три певні шари одягу – і мороз не страшний: як правильно одягатися взимку
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Продумайте шари свого одягу, щоб не замерзнути
З настанням холодного періоду року важливо уважно підійти до вибору верхнього одягу та взуття, наприклад, підбирати речі з додаванням вовни. Є кілька правил, які потрібно враховувати взимку під час виборів вбрання. У цьому випадку на перше місце виходять не тренди, а практичність одягу. Адже найголовніше, щоб вам було тепло.
Простий лайфхак допоможе навчитися підбирати одяг так, щоб не замерзнути навіть у сильний мороз. Його суть полягає в тому, щоб створити багатошаровий образ. Продумайте три шари одягу і тоді не відчуєте дискомфорту за мінусової температури.
"Як одягнутися тепло взимку?" — це одне з найкаверзніших питань,бо якщо перестаратися із шарами, вам стане спекотно. А якщо одягнете мало речей, то мерзнутимете. Є проста і зрозуміла відповідь: шари. Почніть із найтоншого шару і продовжуйте додавати більш щільні.
Три шари, які допоможуть вам зігрітися взимку:
- Базовий. Перший шар повинен бути зроблений із шовку, поліестеру або іншого матеріалу, здатного відводити піт від шкіри. Ніколи не використовуйте матеріал, який вбирає вологу, але не дозволяє випаровуватися.
- Середній. Цей шар має на меті ізолювати. Саме він зігріє вас. Светри, толстовки, фліс та подібні речі підійдуть. Пуховики також можуть бути проміжним шаром при найнижчих температурах.
- Зовнішній. Цей шар навряд чи зігріє вас. Його основне завдання – захист від вітру та дощу. Ваш зовнішній шар повинен діяти як вітрозахисна та водонепроникна оболонка, щоб зігрітися взимку. У морозну погоду рекомендується носити одяг із бавовни, шерсті або ворсистих тканин. Носіть теплі шкарпетки або подвійні шкарпетки, щоб вашим ногам було затишно будь-якого холодного дня.
Раніше "Телеграф" розповідав, як одягаються у холодну пору року жителі Фінляндії. Крім багатошаровості у фінів прийнято брати взуття на розмір більше, щоб ногам було вільно і поміщалися товсті шкарпетки.