Як утеплити холодну кімнату: п’ять простих і недорогих способів

Декілька нехитрих лайфхаків підвищать температуру в кімнаті

Цього року зима може виявитися досить складною для багатьох українців. Температура в квартирах і будинках досягатиме мінімуму в 16 градусів тепла, вже попередила влада. Тому варто самостійно подумати про те, як утеплити житло.

Якщо в кімнатах дуже холодно, варто звернути увагу на п’ять простих і зрозумілих лайфхаків із утеплення будинку до зими. Вони не вимагатимуть великих зусиль та витрат, але помітно піднімуть температуру у приміщенні на кілька градусів.

Меблі не повинні закривати радіатори

Радіатор не вироблятиме максимальну кількість тепла, якщо через нього не проходитиме повітря. Якщо у вашій кімнаті холодно, переконайтеся, що меблі або інші предмети не обмежують потік повітря.

Випустіть повітря з радіаторів

Перед увімкненням опалення рекомендується випустити повітря з радіаторів. Зробити це легко. У верхній частині радіатора знайдіть маленький клапан. Використовуйте радіаторний ключ або плоску викрутку та повільно повертайте вентиль проти годинникової стрілки, доки вода не почне капати.

Використовуйте фольгу за батареями

Відображальний екран і фольга коштують недорого, але допоможуть підвищити ефективність батарей. Фольга запобігає зникненню тепла через стіну і натомість відбиватиме його назад у кімнату.

Простий та ефективний трюк

Позбавтеся протягів через вікна

Холодне повітря, що йде через вікно, може бути причиною того, що кімната не нагрівається. Є кілька рішень для герметизації вікон та захисту від холодних протягів. Наприклад, ви можете спробувати закласти протяги герметиком або покрити скло плівкою.

Захист від протягу під двері

Проста заглушка може запобігти попаданню холодного повітря під двері або вікно. Просто покладіть захист на місце, де ви відчуваєте холодний вітерець. Для цього навіть підійде згорнутий у рулон рушник.

Блокатор протягів

Раніше "Телеграф" розповідав, що ізоляція – найшвидший спосіб утеплити будинок, це допоможе зберегти тепло всередині та не пускати холод. Ізоляція може бути професійною чи виконана підручними засобами. А також ми писали, як швидко та дешево утеплити вікна перед настанням морозів.