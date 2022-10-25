Штормитиме ще кілька днів: найближчі дати сильних магнітних бур

Наприкінці жовтня є кілька потенційно небезпечних днів

Магнітних бур у жовтні цього року виявилося дуже багато — не стане винятком й кінець місяця, адже цього тижня Україну очікує кілька потужних сплесків. Як передає Meteoagent, сильна магнітна буря накриє Землю вже у середу, 26 жовтня.

При цьому у четвер та п'ятницю — 27 та 28 жовтня — геомагнітні коливання будуть присутні, але вже не такої інтенсивності. А 30 жовтня прогнозується черговий сплеск активності Сонця, який супроводжуватиметься сильною магнітною бурею.

Потужні магнітні бурі (з індексом 5) можуть завдавати людям клопоту, адже впливають на самопочуття. Особливо це стосується осіб, яка мають серцево-судинні захворювання та проблеми з тиском. Таким категоріям радять себе поберегти у дні геомагнітних коливань.

Правила дуже прості — вчасно лягати спати, повноцінно харчуватися, не вживати шкідливої їжі, відмовитися від кави та шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю), знизити інтенсивність фізичних навантажень та уникати стресів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики порадували прогнозом погоди в Україні до кінця жовтня.