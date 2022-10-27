Миття губкою та готова їжа: як вижити при відключенні води

Заміною душу можуть стати три склянки гарячої води

Через російські обстріли система енергетики України переживає не найкращі дні. Але разом із світлом із будинків українців часто пропадає вода. І якщо нестачу світла в побуті можна компенсувати пауебанками, генераторами або ліхтариком, з водою в багатоповерхових будинках можуть виникнути труднощі. Найпростіший спосіб — запастися, а потім використовувати економно, зробивши самостійно рукомийник із пластикової пляшки та використовуючи одноразовий посуд. Залишається відкритим питання гігієни та приготування їжі.

Гігієна

Як зазначають на Wikihow, можна привести себе до ладу і малою кількістю води — трьох склянок води достатньо. Для миття волосся гарячу воду використовують разом із содою: три склянки води на три столові ложки соди. Цією сумішшю можна замочити волосся, розчесати, потім повторити та загорнути в рушник. Для полоскання вистачить кількох склянок води, налитої в невеликий таз, щоб занурити туди волосся.

Якщо потрібно вимити тіло – на три склянки гарячої води беруть 1 чайну ложку соди. Тіло протирають сумішшю, часто споліскують тканину. Зазначимо, що серйозні забруднення може прибрати мило, що не вимагає змивання.

Актуальним буде використання вологих серветок або сухого шампуню для волосся. Якщо його немає — можливе застосування крохмалю як замінника. Просто нанесіть трохи більше чайної ложки на волосся і добре розчешіть. Також радять використовувати дезодорант та носити не надто тісний одяг, щоб не потіти.

Харчування

У разі відключення води стає актуальним питання одноразового посуду із пластику або картону. Без води можна приготувати овочі, запікаючи так, щоб шкірка зчищалася при вживанні. Якщо є можливість — можна заздалегідь заготовити або законсервувати напівфабрикати та самостійні страви. Щоб не допустити зневоднення важливо пити, але якщо води дуже мало варто пам’ятати, що вона є у фруктах та овочах, наприклад, апельсинах. Воду з невідомих джерел варто очищати та фільтрувати перед вживанням. Важливо не вживати алкоголю.

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