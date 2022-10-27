Поради на зиму: як зігрітися за допомогою їжі

Ендокринолог назвала список продуктів, які допоможуть зігрітися

Наближається тяжка для українців зима. Через війну, яку розв’язала Росія, цієї холодної пори не виключені відключення тепла та електроенергії. Тому людям радять заздалегідь утеплювати свої будинки та запасатися теплими речами. Однак зігрітися взимку можна ще й за допомогою їжі.

Лікар-ендокринолог Наталія Самойленко розповіла "Сніданку з 1+1", які продукти потрібно вживати, щоб зігрітися холодною зимою та яку їжу брати з собою в укриття, щоб сил та енергії вистачило на цілий день.

Зігрітися взимку допоможуть такі продукти:

спеції;

гірчиця, хрін;

риба, м’ясо;

горіхи/насіння;

сало.

Для того, щоб ми відчули тепло, нам необхідні концентрати енергії, які містять багато калорій і при перетравленні перетворюються на енергію. До них відносяться жири — сало, насіння, горіхи, а також олії. Запас цих продуктів має бути більшим.

Допоможуть зігрітися взимку також спеції. Вони прискорюють кровообіг і нам стає тепліше.

М’ясо, риба, яйця – продукти тваринного походження. Вони також повинні бути присутніми у ваших запасах їжі.

Також ендокринолог порадила, яку їжу можна брати з собою до укриття, щоб енергія не покидала вас цілий день. До списку продуктів входить насіння, горіхи, спеції (можна взяти шматочок хліба та зверху приправити спецією). М’ясний бульйон можна взяти із собою у термосі. Від такого запасу продуктів вам буде тепло і ви залишитеся ситі.

Медик підкреслила, що для людей, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, не рекомендується вживати занадто гострі продукти.

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