П’ять способів зберегти тепло в будинку: лайфхаки, які допоможуть заощадити на рахунках

Нехитрі лайфхаки допоможуть не тільки не допускати холод, а й скоротять рахунки за електроенергію

Цього року у квартирах українців буде досить прохолодно, мінімальна температура може сягати 16 градусів тепла. Тож варто зайнятися утепленням житла до настання морозів. Крім того, вже зараз спостерігаються перебої зі світлом, тож українці шукають шляхи економії електрики.

Прості і зрозумілі лайфхаки стануть вам у нагоді, якщо ви хочете зберегти тепло в будинку і скоротити витрати на "комуналку". Видання Express поділилося п’ятьма способами, якими допоможуть обігріти будинок цієї зими, зменшивши витрати на енергію.

Використовуйте денне світло

Намагайтеся максимально використовувати періоди яскравого сонця в осінні та зимові місяці, щоб довше зберігати тепло в будинку. Переконайтеся, що всі штори та жалюзі повністю відкриті, щоб світло, що випромінюється сонцем, могло допомогти нагріти різні кімнати в будинку.

Максимально використовуйте пару для душу

Коли ви приймаєте гарячий душ, то ванна кімната наповнюється парою, яка, у свою чергу, виробляє тепло. Тому можна залишати двері ванною відчиненими до, під час або після прийняття душу, щоб частина пари і тепла зігрівала навколишні приміщення будинку.

Не допускайте протяги

Будь-які ділянки, схильні до протягів, можуть приносити холодне і випускати тепле повітря. Переконайтеся, що двері не пропускають протяги, для цього навіть є саморобні пристрої, але захист від протягів під двері можна зробити і своїми руками, про що раніше писав "Телеграф".

Правильно розставте меблі

Щоб використовувати якнайменше енергії, переконайтеся, що перед батареєю немає предметів меблів, таких як диван. Це важливо, бо меблі поглинатимуть більшу частину тепла, тому замість цього залиште радіатори відкритими, так вони зможуть обігрівати всю кімнату.

Помістіть штори за радіатор

Коли в будинку включені радіатори, важливо не допускати, щоб штори закривали радіатор, оскільки це направить тепло до вікна. Натомість переконайтеся, що батарея знаходиться зовні, акуратно помістивши штори за радіатор, що допоможе обігріти всю кімнату.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще прості лайфхаки та звички допоможуть підвищити температуру в кімнатах. А також ми писали, які шари одягу потрібно продумувати, щоб узимку було тепло навіть у найжахливіший "мінус".