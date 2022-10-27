Простий і абсолютно безкоштовний лайфхак допоможе зберегти тепло у вашому будинку: що потрібно зробити

Прибрати непотрібні тепловтрати в кімнаті простіше, ніж ви думали

Цього року зима може виявитися для багатьох українців складною та холодною, адже влада вже попередила про мінімальну температуру в квартирах на рівні 16 градусів тепла. Тому варто заздалегідь утеплити вікна, позбавитися протягів і зробити так, щоб тепло від батарей могло вільно циркулювати кімнатою.

Видання Express ділиться простою порадою з енергозбереження, яка допоможе вам більш ефективно обігріти будинок. Про цей лайфхак ви, можливо, і не подумали б, йдеться про перестановку деяких меблів.

Важливо, щоби тепло від радіаторів безперешкодно проходило через будинок. Суперпросте та абсолютно безкоштовне удосконалення, яке ви можете зробити для того, щоб ваш будинок довше залишався теплим – це перестановка великих меблів. Нехай цей спосіб вплине на загальний вигляд кімнати, але він дійсно сприяє ефективному обігріву житлоплощі та заощаджує гроші на рахунках.

Якщо у вас є великі предмети, такі як дивани, мультимедійні пристрої або книжкові шафи, що блокують радіатори, ви надаєте собі ведмежу послугу, оскільки все тепло поглинатиметься меблями, а не вільно надходитиме в кімнату. Варто прибрати ці громіздкі предмети від своїх батарей, і тепле повітря правильно циркулюватиме по кімнаті. У цьому й суть лайфхака: відсуньте меблі від радіаторів, щоб допомогти теплу правильно пересуватися будинком.

Аналогічне правило діє щодо штор. Переконайтеся, що вони розміщені за батареями, а не перед ними, що також може забирати потрібне тепло.

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