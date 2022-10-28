Названо поширений міф про опалення будинку: ця звичка тільки забирає тепло

Маленький нюанс, який допоможе утримати "плюс" у будинку, стосується дверей

Багато українців вже утеплюють вікна в будинку, боячись замерзнути взимку, бо в деяких квартирах температура цього року сягатиме мінімуму в 16 градусів тепла. Але варто приділити увагу не лише вікнам, а й дверям у оселі.

Багато хто вважає, що для збереження тепла в кімнатах необхідно щільно закривати всі двері. Як пише видання Express, це лише поширений міф. Насправді ж утримати "плюс" у житлі можна іншим способом.

Попри поширену думку, закриття всіх дверей не сприяє підвищенню енергоефективності. Насправді краще слідувати простому лайфхаку: залишити всі внутрішні двері відчиненими при використанні центрального опалення.

Якщо ж ви просто обігріваєте одну кімнату, то варто закрити двері, оскільки це допоможе утримати тепло в конкретному приміщенні.

Додамо, що використання пристроїв для захисту від протягів може допомогти ще більше зберегти тепло у певних кімнатах, оскільки запобігатиме витоку теплого повітря або проникненню через щілину під дверима. Так звані антипротяги можна зробити з підручних засобів, як раніше розповідав "Телеграф".

Що стосується приміщень із джерелом тепла, наприклад, каміном або дров’яною піччю, то важливо тримати двері зачиненими. Це робиться для того, щоб утримувати тепло в єдиній кімнаті, де ви перебуваєте в поточний момент, а не випускати його назовні.

Забезпечення належної герметизації вікон та дверей також є корисним для максимального утримання тепла у вашому будинку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", обігрівач може допомогти вирішити проблему з холодом у будинку. Його навіть можна зробити своїми руками. Також ми писали, на які аспекти варто звернути увагу при покупці обігрівача.