Гороскоп Таро на листопад 2022 для всіх знаків: Близнюкам настав час спробувати нове, а Рибам — вибратися з фінансової ями
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Кінець осені багатьом принесе сюрпризи — як приємні, так і не дуже
Листопад 2022 року розпочнеться з коридору затемнень, що вплине на низку знаків Зодіаку, — позначиться це загалом і на подіях місяця.
"Телеграф" зробив розклад за картами Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в листопаді 2022 року.
Овен — перевернута Вісімка жезлів
У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і в останній місяць осені перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться та делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.
Тілець — перевернута Трійка мечів
Друга назва карти — Владика печалі, і у звичайному положенні вона попереджає про втрати і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким уже й сильним, — можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.
Близнюки — Паж кубків
Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, на Вас чекають хороші новини та приємні зустрічі. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.
Рак — перевернутий Ієрофант
У цьому положенні карта каже, що настав час для нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось таке собі в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.
Лев — перевернутий Паж пентаклів
Протягом листопада у Вас може бути безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.
Діва — перевернута Двійка мечів
Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви будете рухатися далі. Наскільки вдалим це рішення, покаже час.
Ваги — Туз пентаклів
Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.
Скорпіон — перевернутий Мамітник
Не сподівайтеся зайвий раз на свої сили і не нехтуйте порадами тих, хто може бути досвідченішим за Вас, — це може вилізти Вам боком у листопаді.
Стрілець — перевернутий Король кубків
У цьому положенні карта попереджає, що протягом місяця Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні зі сторонніми людьми, хтось із них може носити маску і виявитися насправді не тим, ким здається.
Козеріг — перевернута Дев’ятка кубків
У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Подумайте у листопаді про це.
Водолій — перевернута Сімка жезлів
У цьому положенні карта виступає застереженням — у листопаді у Вас можуть виникнути непередбачені труднощі, з якими Ви можете не впоратися. Також можуть випливти й інші неприємні новини.
Риби — перевернута П’ятірка пентаклів
У цьому положенні карта вказує, що у листопаді у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви сильно хворіли, можливо зовсім скоро почнете одужувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав найзасудливіші знаки Зодіаку.