Як українці відпочиватимуть у листопаді-2022: календар вихідних та свят
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У листопаді мешканці країни відзначають низку свят. Серед них – День студента, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів
Останній осінній місяць 2022 року принесе українцям чимало державних та професійних свят. Відразу попередимо, що додаткових вихідних у листопаді не буде. Навіть попри те, що воєнний стан в Україні продовжено до 21 листопада, в останньому місяці календарної осені, як і раніше, буде 8 вихідних днів і 22 робочих.
"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у листопаді 2022 року, а також, які свята відзначатимуть цього осіннього місяця.
Вихідні у листопаді-2022 в Україні
Вихідні: 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 листопада.
Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30 листопада.
Додаткові вихідні: ні.
Скорочені робочі дні: ні.
Свята у листопаді-2022 в Україні
3 листопада — День ракетних військ та артилерії України, День інженерних військ України
4 листопада — День залізничника України
6 листопада — День визволення Києва, День працівника соціальної сфери України
9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки
14 листопада — Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку, Міжнародний день толерантності
17 листопада — Міжнародний день студента, Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби, Міжнародний день чоловіків
20 листопада — Всесвітній день дитини
21 листопада — День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення
22 листопада — День працівників сільського господарства, Міжнародний день сина
25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
26 листопада — День пам’яті жертв голодоморів, Всесвітній день інформації
28 листопада — День працівника фінансового моніторингу
Раніше "Телеграф" писав, що вже у листопаді в Україні розпочнуться перші сніги. Деякі українські області опади оминуть, але загалом температура повітря стане кардинально нижчою.