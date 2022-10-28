Як українці відпочиватимуть у листопаді-2022: календар вихідних та свят

У листопаді мешканці країни відзначають низку свят. Серед них – День студента, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів

Останній осінній місяць 2022 року принесе українцям чимало державних та професійних свят. Відразу попередимо, що додаткових вихідних у листопаді не буде. Навіть попри те, що воєнний стан в Україні продовжено до 21 листопада, в останньому місяці календарної осені, як і раніше, буде 8 вихідних днів і 22 робочих.

"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у листопаді 2022 року, а також, які свята відзначатимуть цього осіннього місяця.

Вихідні у листопаді-2022 в Україні

Вихідні: 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 листопада.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30 листопада.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Свята у листопаді-2022 в Україні

Календар свят та вихідних у листопаді 2022 року

3 листопада — День ракетних військ та артилерії України, День інженерних військ України

4 листопада — День залізничника України

6 листопада — День визволення Києва, День працівника соціальної сфери України

9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки

14 листопада — Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку, Міжнародний день толерантності

17 листопада — Міжнародний день студента, Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби, Міжнародний день чоловіків

20 листопада — Всесвітній день дитини

21 листопада — День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення

22 листопада — День працівників сільського господарства, Міжнародний день сина

25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

26 листопада — День пам’яті жертв голодоморів, Всесвітній день інформації

28 листопада — День працівника фінансового моніторингу

Раніше "Телеграф" писав, що вже у листопаді в Україні розпочнуться перші сніги. Деякі українські області опади оминуть, але загалом температура повітря стане кардинально нижчою.