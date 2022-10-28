Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати найпотужніших коливань
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У такі дні важливо слідкувати за своїм самопочуттям
Магнітні бурі — явище досить часте і трапляється по кілька разів на місяць, викликаючи у людей погіршення самопочуття чи загострення хронічних захворювань. Запобігти цьому можливо, якщо завчасно знати дні, коли геомагнітна активність на Сонці зашкалюватиме. У листопаді цього року таких днів буде чотири.
"Телеграф" з'ясував, що найнебезпечніша магнітна буря очікується наприкінці листопада, але і до цього збурення на Сонці можуть викликати неприємні відчуття.
Магнітні бурі у листопаді 2022
- 11 листопада — очікується магнітна буря потужної інтенсивності, яка розтягнеться на два дні та може призвести до погіршення самопочуття у людей, які мають проблеми з тиском чи серцево-судинною системою.
- 15 листопада — буде дещо менша за інтенсивністю магнітна буря, яка триватиме близько 12 годин.
- 18 листопада — прогнозується магнітна буря середньої інтенсивності, яка може призвести до пригнічення настрою або підвищити дратівливість.
- 25 листопада — буде найпотужніша за листопад магнітна буря, яка триватиме декілька днів. На людях вона позначиться у вигляді сонливості та поганого настрою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна невдовзі перейде на зимовий час — коли переводити годинник і як адаптуватися до нового режиму.