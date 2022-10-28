Жодний мороз не буде страшний: три способи зберегти тепло в будинку

Чим ближче до зими, тим холодніше може бути у житлах

Цьогорічна зима може виявитися досить складною, влада вже попередила про мінімальну температуру 16 градусів тепла в квартирах українців. Тому краще заздалегідь утеплити будинок і подумати про те, як без зайвого клопоту та витрат зберегти тепло в кімнатах.

Є кілька лайфхаків, які зроблять температуру в будинку більш комфортною. Йдеться про нюанс при включенні опалення та не тільки.

Увімкніть опалення в правильний час

Щоб ефективно утримувати тепло у вашому будинку, важливо встановити потрібний режим, це допоможе максимально використати енергію, за яку ви платите. Найкраще включити опалення приблизно за півгодини до того, як ви прокидаєтеся, і приблизно за півгодини до того, як повертаєтеся додому. Вимкнення також налаштуйте за 30 хвилин перед тим, як більше не знадобиться тепло.

Справа в тому, що при включенні обігріву потрібно близько 30 хвилин, щоб батареї нагрілися, і стільки ж, щоб охолонули.

Закрийте штори та жалюзі

Близько 40 відсотків тепла в будинку може йти через вікна та двері. Тому захист від протягів та забезпечення належної герметизації вікон і дверей так важливі. Штори та жалюзі неймовірно ефективно утримують тепло й блокують протяги, тому обов’язково засмикуйте їх, як тільки сонце сідає, щоб звести до мінімуму втрати тепла. Знову відкрийте їх, як тільки зійде сонце, це дозволить сонячному світлу проникати крізь скляні панелі.

Додати фольгу за радіатори

Додавання екрана, що відбиває, може допомогти зберегти "плюс" в будинку. Помістіть підкладку з фольги за радіатор, це зменшить кількість тепла, що виходить. Раніше "Телеграф" повідомляв, що обов’язково потрібно зробити із батареями перед включенням опалення.

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