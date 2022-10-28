Поминальні суботи та початок Різдвяного посту: головні церковні свята у листопаді-2022
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У листопаді немає дванадесятих церковних свят
Останній місяць осені несе з собою низку важливих свят.
Великих церковних (дванадесятих) православних дат у листопаді немає. Їхню відсутність компенсують поминальні батьківські суботи, яких у листопаді налічується дві — це Дмитрівська та Михайлівська суботи.
Також наприкінці листопада починається Різдвяний піст – другий за важливістю та тривалістю після Великого посту.
Православний календар на листопад-2022
Згідно з церковним календарем на листопад, найважливішими святами цього місяця є:
4 листопада — день Казанської ікони Божої Матері
5 листопада — Поминальна Дмитрівська батьківська субота
9 листопада — день преподобного Нестора Літописця Печерського
19 листопада — Михайлівська поминальна субота
21 листопада — день собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних
26 листопада — день Святого Іоанна Золотоуста
28 листопада — початок Різдвяного посту
Раніше "Телеграф" писав, що вже у листопаді в Україні розпочнуться перші сніги. Деякі українські області опади оминуть, але загалом температура повітря стане кардинально нижчою.