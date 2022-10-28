Поминальні суботи та початок Різдвяного посту: головні церковні свята у листопаді-2022

У листопаді немає дванадесятих церковних свят

Останній місяць осені несе з собою низку важливих свят.

Великих церковних (дванадесятих) православних дат у листопаді немає. Їхню відсутність компенсують поминальні батьківські суботи, яких у листопаді налічується дві — це Дмитрівська та Михайлівська суботи.

Також наприкінці листопада починається Різдвяний піст – другий за важливістю та тривалістю після Великого посту.

Православний календар на листопад-2022

Церковний православний календар на листопад 2022

Згідно з церковним календарем на листопад, найважливішими святами цього місяця є:

4 листопада — день Казанської ікони Божої Матері

5 листопада — Поминальна Дмитрівська батьківська субота

9 листопада — день преподобного Нестора Літописця Печерського

19 листопада — Михайлівська поминальна субота

21 листопада — день собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

26 листопада — день Святого Іоанна Золотоуста

28 листопада — початок Різдвяного посту

Раніше "Телеграф" писав, що вже у листопаді в Україні розпочнуться перші сніги. Деякі українські області опади оминуть, але загалом температура повітря стане кардинально нижчою.