Обігрівач своїми руками з консервної банки: два дуже дешеві способи

Радикальна міра підходить для короткотермінового обігріву — на кілька годин

Якщо взимку ви опинилися в умовах, коли зігрітися звичним способом не виходить — немає опалення чи можливості розвести вогонь, на допомогу приходять саморобні портативні обігрівачі. При їх використанні вкрай важливо дотримуватись заходів безпеки, про них розказано нижче.

Серед саморобних обігрівачів виділяються ті, для яких не потрібно багато предметів. Їхня основа — консервна банка.

Обігрівач на спирту

Для нього вам знадобиться чиста консервна банка, медичний або ізопропіловий спирт та рулон туалетного паперу. Все гранично просто — папір кладуть у банку, заливають спиртом, щоб він його просочив і все залишилося тільки запалити алкоголь. Папір у цьому випадку постає як гніт.

Обігрівач на свічках

Тут також потрібна чиста консервна банка, невеликі свічки в залізних піддонах (такі подаються в магазинах пачками, їх висота — до 1,5 см), сірники. Зібрати обігрівач просто — потрібно поставити банку на рівну вогнетривку поверхню і запалити всередині 3-4 свічки. Такого обігрівача вистачить на кілька годин. Автор лайфхаку Дженніфер Абель використовувала як підставку піддон із мікрохвильової печі.

Запобіжні заходи

Будь-які способи обігріву, пов’язані з відкритим вогнем, вимагають обережності та дотримання правил безпеки:

Тримайте його подалі від стін, штор, ліжок та будь-яких легкозаймистих матеріалів.

Нагрівачі повинні знаходитися в місці, де їх не можна перекинути дітям або свійським тваринам.

У приміщенні має бути хороша вентиляція.

Використовуйте ізолюючий шар між поверхнею та обігрівачем — наприклад, у способі вище це піддон від мікрохвильової печі. Це може бути цегла.

Не використовуйте саморобні обігрівачі дитячої кімнати.

Не спіть з увімкненими обігрівачами, оскільки це може призвести до пожежі.

Багато способів саморобного обігріву небезпечні через чадний газ і їх потрібно використовувати тільки дорослим і з обережністю. Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити мікроклімат вдома та контролювати температуру за допомогою нехитрих маніпуляцій із домашнім начинням. Якщо з опаленням зовсім погано — можна скористатися порадами туристів та їх лайфхаками виживання.