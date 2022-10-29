Як зберегти тепло у квартирі? Топ-5 практичних порад

Оптимізувавши питання тепловтрат у квартирі та багатоповерховому будинку, можна знизити витрати на опалення взимку

За прогнозами, в Україні на тлі війни очікується один із найскладніших опалювальних сезонів. Тому мешканцям країни буде корисно знати, якими способами можна запобігти витоку такого дорогоцінного тепла у своїх квартирах і не замерзнути.

Тепловтрати часто непомітні неозброєним оком, пише The Page. Щоб уникнути їх, слід скористатися способами, які допоможуть затримувати тепло у квартирах довше.

Замінити вікна та двері у квартирі

Старі дерев’яні вікна слід замінити на металопластикові. Краще вибирати двокамерні склопакети, заповнені інертним газом, з різною товщиною камер. Істотно зменшує тепловтрати зсередини приміщення енергозберігаюче напилення на склі.

Замінити вікна та двері у під’їзді

Заміна вікон у під’їзді на металопластикові може знизити втрати тепла на 15%. Якщо реальна температура підвищується до 5 градусів, варто утеплити і двері – можна покращити їхню герметичність.

Перевірка вентиляції

Раніше у старих квартирах пробивали наскрізні дірки для витяжки чи неправильно встановлені клапани, що дозволяє заходити холоду з вулиці. Щоб уникнути втрати тепла, можна встановити рекуперативну систему вентиляції.

Перевірка підвалу та останніх поверхів

Обов’язково слід дослідити у будинку підвали, останні поверхи та дах. У середньому, витік тепла через неутеплене горище становить 15-20%.

Утеплення стін

Частка тепловтрат через стіни може становити до 40%. Варто розглянути варіант утеплення стін зовні. Цегляні, бетонні та фундаментні стіни утеплюють двома способами — навісний фасад та "мокра" штукатурка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти тепло у будинку, не витрачаючи при цьому жодних грошей. Також ми розвінчали міфи про опалення, в які вірять багато українців.