Які три "злодії" крадуть тепло у вашому будинку: потрібно знати кожному українцю

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З наближенням зими багато українців шукають способи зберегти тепло в будинку.

Тепло може покидати ваше житло різними шляхами, у тому числі через погану теплоізоляцію та неякісну підлогу. Експерти з опалення розповіли про поширені проблеми, через які температура повітря у вашому будинку може значно знижуватися навіть якщо опалення увімкнено, пише express.

1. Погана теплоізоляція стін

Низькоякісна теплоізоляція стін може спричинити колосальні 35-40% втрат тепла у будинках. Утеплення порожнистих стін — це простий і відносно недорогий процес, при якому порожнини стін заповнюються ізоляційним матеріалом, що довше зберігає тепло.

2. Неякісне покриття для підлоги

Будинки можуть втрачати близько 10% тепла через підлогу.

Електричне утеплення підлоги – це додаткове джерело тепла. Це означає, що для обігріву вашого будинку може знадобитися менше енергії. Проте таке утеплення підлоги може бути дорогим в установці та експлуатації.

3. Погана теплоізоляція вікон

Будинок може втрачати близько 10% тепла через вікна. На жаль, ремонт шибок або встановлення нових вікон — не найпростіше і дешеве заняття.

Як тимчасове рішення ви можете використовувати герметик, щоб закласти будь-які помітні тріщини біля ваших вікон, і використовувати заповнювач зазорів, щоб легко приховати будь-які крихітні щілини, які можуть проходити вздовж ваших вікон і впускати холодне повітря.

Якщо ваші вікна потребують оновлення, найкраще замінити їх вторинним склінням, щоб запобігти холодним протягам і з часом заощадити на рахунках. Вони також можуть допомогти покращити звукоізоляцію у всьому будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти тепло у будинку, не витрачаючи при цьому жодних грошей. Також ми розвінчали міфи про опалення, в які вірять багато українців.