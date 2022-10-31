Які три "злодії" крадуть тепло у вашому будинку: потрібно знати кожному українцю
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З наближенням зими багато українців шукають способи зберегти тепло в будинку.
Тепло може покидати ваше житло різними шляхами, у тому числі через погану теплоізоляцію та неякісну підлогу. Експерти з опалення розповіли про поширені проблеми, через які температура повітря у вашому будинку може значно знижуватися навіть якщо опалення увімкнено, пише express.
1. Погана теплоізоляція стін
Низькоякісна теплоізоляція стін може спричинити колосальні 35-40% втрат тепла у будинках. Утеплення порожнистих стін — це простий і відносно недорогий процес, при якому порожнини стін заповнюються ізоляційним матеріалом, що довше зберігає тепло.
2. Неякісне покриття для підлоги
Будинки можуть втрачати близько 10% тепла через підлогу.
Електричне утеплення підлоги – це додаткове джерело тепла. Це означає, що для обігріву вашого будинку може знадобитися менше енергії. Проте таке утеплення підлоги може бути дорогим в установці та експлуатації.
3. Погана теплоізоляція вікон
Будинок може втрачати близько 10% тепла через вікна. На жаль, ремонт шибок або встановлення нових вікон — не найпростіше і дешеве заняття.
Як тимчасове рішення ви можете використовувати герметик, щоб закласти будь-які помітні тріщини біля ваших вікон, і використовувати заповнювач зазорів, щоб легко приховати будь-які крихітні щілини, які можуть проходити вздовж ваших вікон і впускати холодне повітря.
Якщо ваші вікна потребують оновлення, найкраще замінити їх вторинним склінням, щоб запобігти холодним протягам і з часом заощадити на рахунках. Вони також можуть допомогти покращити звукоізоляцію у всьому будинку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти тепло у будинку, не витрачаючи при цьому жодних грошей. Також ми розвінчали міфи про опалення, в які вірять багато українців.