Не тільки обігрівач: три способи зберегти тепло в будинку цієї зими

Є дешеві альтернативи, які допоможуть зігрітися взимку у холодній оселі

Цього року зима може виявитися непростою для багатьох українців, температура в деяких квартирах може сягати лише 16 градусів тепла. Тому багато хто заздалегідь зайнявся утепленням будинків, до того ж це може зробити не дуже дорого і за допомогою підручних засобів.

Про лайфхаки, які допоможуть зігрітися в холодному житлі та навіть заощадити, розповідає видання Express. Три економічні способи, включаючи створення саморобного обігрівача, утримають тепло в кімнатах.

Саморобний обігрівач

Це чудовий спосіб зігрітися без витрати енергії. Одна свічка може нагріти до трьох квіткових горщиків з кераміки або глини завдяки повільному нагріванню матеріалу та гарному збереженню тепла. Тільки слідкуйте за обігрівачем під час використання, оскільки відкритий вогонь може становити загрозу безпеці для маленьких дітей або домашніх тварин, які можуть обпектися або перекинути його та потенційно викликати пожежу.

Обігрівач із підручних предметів

Полиці над радіатором

Додавання полиці безпосередньо над радіатором підвищує його здатність розподіляти тепло рівномірніше. Установка полиці діє як бар’єр, допомагаючи відводити тепло від батареї, а не підніматися до стелі. Цей метод є особливо корисним, якщо у вас є радіатори, розташовані прямо під вікном.

Такий виріб чудово впишеться в інтер’єр

Штори

Значна кількість тепла втрачається через вікна будинку, але є простий спосіб зменшити ці втрати – штори. Засмикування штор у сутінках може знизити втрати тепла приблизно на 15-17 відсотків. Жалюзі з іншого боку знижують втрати тепла на 13-14 відсотків. Вікна будинку пропускають багато тепла, але штори — чудовий спосіб запобігти цьому. Крім того, бар’єр, створений важчими портьєрами, зупинить потік повітря із вікна. Штори допомагають утримувати тепло, обмежуючи потік повітря між теплими та холодними частинами кімнати.

Хоча штори чудово утримують тепло, їх також необхідно відкривати у сонячні дні, щоб пропускати сонячне світло. Природне тепло від сонячного світла, яке проникає в будинок, може зменшити навантаження на рахунки за електроенергію. Це особливо важливо, якщо вікно виходить на південну сторону, тому що в будинок потраплятиме більше прямих сонячних променів. Відкривайте штори, як тільки на них впаде світло, щоб максимально використати сонячне тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно влаштувати невелику перестановку у будинку та як це допоможе уникнути тепловтрат. А також ми писали, з чого можна зробити суху грілку, якщо потрібно терміново зігрітися.