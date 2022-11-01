Якими продуктами варто запастися на зиму: базовий набір, який рятує життя

Особливу увагу варто звернути на продукти для зберігання яких не потрібен холодильник.

Через обстріли росії по об’єктах енергетики, українцям обіцяють досить складну зиму, тому варто до неї гарно підготуватися. І обов’язково приготувати "стратегічний запас продуктів", про який ми хочемо поговорити далі.

Експерт із харчування, фуд-терапевт та нутриціолог Анастасія Голобородько на своїй сторінці в Інстаграм докладно розповіла, які запаси бажано підготувати на зиму. Щобільше, вона зручно розділила всю їжу на окремі блоки за життєво необхідними макронутрієнтами.

Анастасія зазначає, що в ідеалі залишити закупівлю хоча б по 2–3 позиції з кожного блоку, проте навіть одна набагато краща, ніж взагалі нічого. Також окремо варто подбати про запас питною водою із розрахунку 2–3 літри на одну особу. Технічна вода та вода для готування запасаються окремо.

Запас продуктів на зиму

Білкові продукти:

М’ясо у консервах. Це може бути птах, червоне м’ясо, субпродукти. Наприклад, печінка та сало.

Риба у консервах. Наприклад, риба в олії, томатному соусі (сардини) або розсолі.

Консервовані бобові. Це квасоля в олії чи томатному соку, нут, сочевиця.

У вигляді консерви можна купити готовий бульйон. Також він продається в концентрованому порошку чи кубиках.

Горіхові пасти — відмінне джерело жирів та білків.

Протеїнові батончики — маст-хев у продуктових запасах.

Сушене м’ясо, риба та соєві продукти.

Молочні продукти:

сухе молоко (сухе соєве та інше альтернативне),

згущене молоко,

білкові суміші (спортивного харчування, суміші запаси БАД магазинів та аптек, ВСАА, сироватковий протеїн у формі порошку) коли є вода.

Овочі:

консервовані овочі (в тушкованому вигляді "ікри" та у вигляді домашніх заготівель),

томатна паста (концентрована),

консерви горох, кукурудза,

буряк, морква,

коренеплоди (за доступністю будь-які – корінь селери, петрушки – всі коренеплоди довго зберігаються і, крім картоплі, вживаються у сирому вигляді),

сухе картопляне пюре.

Зернові культури:

крекери, хлібці (плоскі, тонкі, як пінопласт, тільки потім сухарі та локшина швидкого приготування),

сухі пластівці готові до вживання (мультизлак, кукурудзяні, рисові – будь-які готові сніданки),

ячмінь, перлова, нешліфований рис, гречка, пшоно — цілозерновий тривалого насичення — коли є вода і можливість кип’ятити,

сочевиця і колотий горох, пропарений рис і каші швидкого приготування — 2-хвилинне приготування, коли є вода і можливість кип’ятити.

Фрукти та солодощі:

чорнослив,

зрізки,

курага,

фініки,

джеми та варення,

желе у пакетах (желатин, цукор),

печиво,

консервовані фрукти в сиропі,

мед та цурок,

цукерки-льодяники.

Джерела жирів:

рослинні олії як додаткове джерело насичення,

горіхи та насіння у будь-якому вигляді (сиром, смаженому), арахіс.

Нагадаємо, міністр аграрної промисловості України Микола Сольський раніше закликав українців у питанні формування запасів їжі керуватися здоровим глуздом і не змітати все з полиць магазинів.