5 способів підготуватися до холодної зими: що потрібно зробити вдома

Простий чекіст допоможе вам бути краще готовим до неприємностей чи аварійних ситуацій

Зима 2022-2023 не відрізнятиметься серйозними та довгими періодами морозів, але все одно може завдати українцям чимало неприємностей. Одна з них — проблеми з опаленням та електроенергією, які спричинили російські обстріли.

Щоб бути готовим до негоди, відключення комунальних послуг та перебоїв із постачанням продуктів можна заздалегідь створити собі "подушку безпеки". Почати слід із головної точки — місця проживання.

Щоб підготувати будинок до зими – добре ізолюйте його. Утеплення стін, дверей, вікон, а в приватному будинку додатково горища та підлоги зможе знизити тепловтрати та зробити будинок комфортнішим.

Переконайтеся, що в будинку немає протягів — потік повітря може проникати через місце біля труби у ванній або підвіконні. Знайти їх можна у різний спосіб і не завжди виходить прибрати стандартними методами. Якщо у вас є двері між кімнатами і тягне з-під них можна використовувати саморобний захист від протягів.

Зберіть аварійний комплект. Коробка із запасом на екстрений випадок — перше, що потрібно під час аварійного відключення чи іншої неприємності, має бути легкодоступною. Там може бути пляшка води, ліхтарик, радіо на батарейках, перекушування, батарейки, невелика ковдра, аптечка з основними ліками. В аварійній ситуації це дасть вам час знайти основний запас.

Зробіть запас продуктів, води, ліків, запасів для тварин. Якщо будуть аварійні відключення може не вийде купити все, що потрібно швидко, а виходити зайвий раз на мороз за умови відсутності опалення в будинку досить неприємно.

Створіть план для сім’ї — домовтеся з усіма, де ви житимете і як зустрінетеся у разі проблем, яку кімнату зробите головною в будинку і хто за що відповідає.

Окрім підготовки будинку, варто подумати і про автомобіль, якщо він у вас є. Там також можна зберігати аварійний набір та низку інших речей, які допоможуть у разі неприємностей взимку. Як раніше розповідав "Телеграф" зігрітися взимку без обігрівача, допоможе правильний підбір одягу.