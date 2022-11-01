Готуємося до холодів: список речей, які обов’язково мають бути у вашому будинку взимку

Список необхідних покупок

Українці готуються до дуже складної зими. У зв’язку з війною та постійними обстрілами з боку росії, можуть відбутися перебої з опаленням та електроенергією. Тому необхідно розпочинати свій будинок заздалегідь.

Важливо купити всі необхідні речі, щоб у разі перебоїв з опаленням не мерзнути в холодному будинку, передає ТСН.

Одяг і взуття

Найпростіший спосіб зігрітися, коли в будинку немає опалення — тепло одягнутися. Для цього найкраще використовувати принцип багатошаровості одягу, де перший шар – термобілизна, другий – светри чи теплі кофти, а третій – куртка.

Подбайте про те, щоб придбати до зими теплі домашні речі: халат, капці, шкарпетки, піжаму.

Також слід подумати про тепле взуття та устілки. Щоб ноги залишалися в теплі навіть у сильний холод, можна придбати устілки з підігрівом. Вони бувають акумуляторними чи хімічними. Перші можна використовувати багаторазово, але вони багато в чому залежить від наявності електрики в будинку. Хімічні устілки працюють завдяки реакціям, що відбуваються усередині. Однак вони є одноразовими.

Замінники опалення

Якщо опалення буде вимкнено, вдома необхідно мати альтернативні джерела тепла. Якщо ви живете у приватному будинку, потрібно мати котел, генератор, дрова та солярку. Запасатися цими речами краще заздалегідь.

Для тих, хто живе у квартирах, найкраще замислитись про покупку електрообігрівача. Якщо будуть перебої з електроенергією і ви не зможете ним користуватися, потрібно також закупити грілки, термоси та теплі ковдри.

Утеплення будинку та освітлення

Якщо у вас не утеплені вікна і немає можливості зробити це зараз, можна придбати утеплювач вікон. Також не буде зайвим у будинку спальний мішок. Якщо опалення буде вимкнено, він не дасть вам замерзнути вночі.

Для освітлення знадобляться свічки, ліхтарики, сірники та запальнички.

Їжа та ліки

Запаси їжі на зиму також краще зробити заздалегідь. Найкраще купити консерви, сушені фрукти, енергетичні батончики, макарони, крупи, сіль, цукор, печиво, горіхи, супи, каші швидкого приготування Більшість запасів повинна становити їжу, яку не потрібно готувати.

До списку медикаментів потрібно внести активоване вугілля, жарознижувальні, знеболювальні, противірусні препарати. Також необхідно мати в аптечці, йоді, вату, пластирі.

Побутова хімія та косметика

До списку покупок необхідно також внести шампунь, мило, туалетний папір, миючі засоби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про простий і безкоштовний спосіб зберегти тепло в будинку.

Також портал новин "Телеграф" повідомляв, як зробити обігрівач своїми руками з консервної банки.