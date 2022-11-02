Як доглядати за волоссям та шкірою взимку: корисні поради, як зберегти красу в холод

У холодну пору року волосся і шкіра потребують особливої уваги.

Зима разом з холодом і морозом — це завжди стрес для нашої шкіри та волосся, тому в цей час за ними потрібно правильно доглядати. Недостатньо просто сховатися за шапкою та шарфом, про стильні варіанти яких ми також писали раніше, а потрібно провести комплексний догляд. Що робити – читайте далі.

Головні "вороги" волосся і шкіри взимку — це мороз і вітер, які "працюють" на вулиці, а в теплому приміщенні, що обігрівається, їх змінює сухе повітря. Щоб уникнути лущення або надмірної жирності шкіри та волосся, потрібно дотримуватися наступних "правил", пише lifehacker.

Зимовий догляд за шкірою та волоссям: "правила" та поради

Шкіру обов’язково потрібно зволожувати — крем, що зволожує, бажано наносити за годину до виходу на вулицю, щоб він повністю всотався.

Також зволоження потребують і волосся — кондиціонер після миття, зволожувальні маски і засоби на основі олій для кінчиків волосся допоможуть шевелюрі не стати соломою.

Зверніть увагу на засоби з більш насиченими текстурами.

Застосовуйте маски, що очищають, максимум два рази на тиждень.

Замість гарячої ванни краще приймати теплий душ.

Крем для тіла краще наносити ще на вологу шкіру.

Щоб швидше пом’якшити шкіру рук, нанесіть товстим шаром крем або олію і надягніть бавовняні рукавички. Процедуру найкраще робити перед сном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.