Як доглядати за волоссям та шкірою взимку: корисні поради, як зберегти красу в холод
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У холодну пору року волосся і шкіра потребують особливої уваги.
Зима разом з холодом і морозом — це завжди стрес для нашої шкіри та волосся, тому в цей час за ними потрібно правильно доглядати. Недостатньо просто сховатися за шапкою та шарфом, про стильні варіанти яких ми також писали раніше, а потрібно провести комплексний догляд. Що робити – читайте далі.
Головні "вороги" волосся і шкіри взимку — це мороз і вітер, які "працюють" на вулиці, а в теплому приміщенні, що обігрівається, їх змінює сухе повітря. Щоб уникнути лущення або надмірної жирності шкіри та волосся, потрібно дотримуватися наступних "правил", пише lifehacker.
Зимовий догляд за шкірою та волоссям: "правила" та поради
- Шкіру обов’язково потрібно зволожувати — крем, що зволожує, бажано наносити за годину до виходу на вулицю, щоб він повністю всотався.
- Також зволоження потребують і волосся — кондиціонер після миття, зволожувальні маски і засоби на основі олій для кінчиків волосся допоможуть шевелюрі не стати соломою.
- Зверніть увагу на засоби з більш насиченими текстурами.
- Застосовуйте маски, що очищають, максимум два рази на тиждень.
- Замість гарячої ванни краще приймати теплий душ.
- Крем для тіла краще наносити ще на вологу шкіру.
- Щоб швидше пом’якшити шкіру рук, нанесіть товстим шаром крем або олію і надягніть бавовняні рукавички. Процедуру найкраще робити перед сном.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.