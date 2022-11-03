Як правильно одягнутися взимку, щоб не були страшні ні мороз, ні вітер

Тепло може забезпечити багатошаровість та вологозахист одягу

Про спосіб одягатися взимку, використовуючи три шари одягу знає багато хто. Але такий варіант має бути дуже динамічним, особливо в тих містах, де немає стійких морозів, а зима переважно волога та вітряна.

Сайт Wikihow пропонує орієнтуватися на підбір одягу в Чикаго — місті, яке в США багато хто вважає дуже холодним і некомфортним взимку. Все через ефект від озера та сильного вітру. Багато хто вибирає виходити на вулицю якомога рідше, але якщо це доводиться робити — одягаються особливим чином.

Після того як температура впала нижче -6 градусів за Цельсієм, настав час носити не менше двох шарів. Це включає також і рукавички і шкарпетки. Носити дуже теплу куртку зверху легкого одягу не допоможе — при потінні тіло охолоне.

Замість звичайної шапки рекомендують вибрати моделі типу авіаторів, які застібаються на підборідді, капора або балаклави – тоді вітер не страшний, особливо у поєднанні з капюшоном.

Супер тепла куртка може викликати потовиділення, що при вітрі допоможе швидкому охолодженню. Якщо у вашому місті волого – краще вибрати куртку середньої щільності із захистом від дощу та снігу, під неї надягти толстовку, а вже потім нижній шар. Його, своєю чергою, краще заправити в штани, щоб не дуло в спину.

Під штани теж краще одягнути термобілизну — якщо температура опустилася нижче -10, варто звернути увагу на зимові варіанти. Альтернативою може стати носіння зимових спортивних штанів зверху від звичайних легінсів або тонких спортивок. Заправляти нижні штани в шкарпетки взимку корисно, щоб не промерзала щиколотка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Фінляндії як термобілизна не носять бавовну — вона не підходить для сильних морозів, а віддають перевагу шерсті. Серед моделей, які підходять для українських погодних умов, можна знайти чимало модних, що відповідають зимовим трендам 2022-2023 року.