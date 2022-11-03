Чому не можна довго дивитися в дзеркало: прикмета попереджає про небезпеку

Дзеркальні поверхні мають здатність поглинати енергію людей

Існує безліч прикмет про дзеркала. У народних повір’ях вони завжди асоціювалися з чимось потойбічним. Напевно, ви колись чули від своїх бабусь, що довго дивитись у дзеркало не можна. А чому розповість прикмета.

Чому не можна довго дивитися на своє відображення

Дзеркальні поверхні мають здатність поглинати енергію людей, тому чим довше ви дивитесь на своє відображення, тим більше вашої життєвої енергії забирає дзеркало. Хворим людям краще зовсім не підходити до дзеркала, інакше воно забере енергетичні запаси, що залишилися, через що людина почуватиметься ще гірше, пише slovofraza.com.

Представницям прекрасної статі, яка може годинами наносити макіяж або робити зачіску перед дзеркалом, необхідно скоротити час перебування перед цим предметом. Дзеркала забирають жіночу енергію, і згодом це може негативно вплинути на зовнішній вигляд жінки.

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