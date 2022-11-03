Шість способів зберегти тепло в будинку та зменшити рахунки за опалення: прості лайфхаки

Декілька порад про те, як зробити будинок більш затишним і теплим, не включаючи опалення

Цього року зима може виявитися доволі непростою для багатьох українців. У деяких квартирах температура сягатиме всього 16 градусів. Тому подумати про утеплення житла варто до настання стабільного "мінусу".

Як пише видання Express, є багато способів, які допоможуть зігріти дім цієї зими. Ефективні лайфхаки стосуються як оптимальної температури у приміщенні, так і спеціальних матраців. А ще один спосіб утеплення пояснює, чому ніколи не слід сушити білизну на батареї.

Утеплена постіль

Багато хто вибирає класичні білі бавовняні простирадла, коли потрібно застелити ліжко, але зима – це чудова можливість додати трохи кольору та текстури, затишні шари та розкішні тканини, такі як шерсть чи оксамит.

Рекомендується поєднувати різні пледи різних текстур та додаткових кольорів. Доведено, що шари утримують тепло та можуть стати ідеальним завершальним штрихом красиво оформленого ліжка. Зміна пухової ковдри на теплішу в холодні місяці також може допомогти вам зігрітися і не мерзнути вночі.

Правильні штори та жалюзі

Жалюзі та штори використовуються не тільки для захисту від світла у будинках, але й для ефективного контролю температури. Так, жалюзі, зокрема дерев’яні, добре допомагають утримувати тепло. Матеріали, з яких вони виготовлені, по суті, діють як бар’єр між вікнами та кімнатою.

Дерево – хороший ізолятор, що допомагає довше підтримувати комфортну й теплу температуру у приміщенні. Якщо ви вибираєте тканинні жалюзі або штори, виберіть товстіший матеріал, щоб він блокував як сонячне світло, так і протяги. Для жалюзі намагайтеся вибирати тканину без горизонтальних планок, оскільки будь-які зазори в матеріалі легше пропускатимуть холодне повітря.

Економія на опаленні

Ідеальна температура взимку є предметом суперечок у багатьох сім’ях, спробуйте налаштувати систему опалення або термостат на 21 градус Цельсія. Підтримка середньої температури в будинку допоможе вам досягти ідеального балансу між ефективним споживанням та комфортною температурою.

У свою чергу, система розумного будинку дозволить вам опалювати тільки використовувані кімнати, а не весь будинок, що допоможе знизити споживання. Інвестиції в так звані розумні електричні радіатори забезпечать 100-відсоткову ефективність, оскільки вся електроенергія, яку ви використовуєте та за яку платите, безпосередньо перетворюється на тепло, це може допомогти скоротити щорічні рахунки до 30 відсотків.

Захист вікон

За різними оцінками, до 40 відсотків тепла з дому йде через вікна. Визначте, які місця з протягами вимагають найбільшої уваги, та ізолюйте їх. Старі вікна зазвичай пропускають багато тепла, а це означає, що ви використовуєте більше енергії, ніж вам, ймовірно, потрібно, при обігріві. А ось енергозберігальні вікна зберігатимуть тепло довше та заощадять на рахунках за електроенергію.

Матрац із регульованою температурою

Заснути холодними ночами може бути проблематично, але спати при включеному опаленні часто не менш неприємно. Замість того, щоб звертатися до грілок та електричних ковдр, щоб почуватися комфортно, подумайте про вибір матраца. Існує кілька варіантів матраців, які можуть допомогти регулювати температуру тіла. Наразі продаються матраци з ефектом пам’яті, які оснащені технологією регулювання температури. Це допомагає зберігати прохолоду влітку та тепло восени та взимку. Ці матраци містять терморегулювальний матеріал, що адаптується до температури вашого тіла.

Жодного одягу на радіаторі

Багато людей кладуть мокрий одяг на радіатори, щоб висушити, але це може негативно позначитися на ваших рахунках за опалення, оскільки не забезпечує належної циркуляції повітря. В результаті потрібно більше часу, щоб досягти бажаної температури, тому зросте споживання. Сушіння одягу на батареї також недоцільне з точки зору безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо враховувати при розміщенні меблів у будинку, щоб не "красти" тепло. Батареї не повинні бути заблоковані.