Що потрібно зробити з батареєю, щоб вона краще гріла: простий лайфхак збереже тепло у вашому будинку

Не забувайте про прості правила догляду за радіатором

Цього року у квартирах українців температура нижча і може доходити лише до 16 градусів. Тому багато хто зайнявся утепленням житла, заклеюючи вікна та ізолюючи двері. Але перш, ніж думати про додаткові заходи, варто приділити увагу батареям у будинку – головному джерелу тепла.

Як пише видання Express, забруднена система опалення може зрештою призвести до зайвих "нулів" у рахунках за електроенергію та збільшити витрати аж на 25%. Але є один простий лайфхак, який допоможе очистити радіатори без зайвого клопоту.

Отже, перевірте, чи немає у ваших радіаторах пилу. Чому це так важливо? Справа в тому, що якщо ребра конвектора запиляться, то між ними передаватиметься менше тепла. Відповідно, і в кімнаті буде прохолодніше, ніж могло б бути.

На щастя, цей швидкий двокроковий лайфхак з феном може допомогти вам очистити радіатор від пилу та бруду за лічені секунди. Спочатку потрібно вимкнути радіатор і підкласти під нього рушник, щоб таким чином зібрати бруд та пил. Другий крок – включити фен на максимальну потужність і направити насадку у простір між задньою частиною радіатора та стіною. Це здуває пил і бруд на рушник, який ви поклали під батарею, і запобігатиме скупченню пилу й бруду на ребрах конвектора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є й інші способи, які допоможуть підвищити тепловіддачу батарей опалення. Зокрема, йдеться про встановлення світловідбивального екрану та перестановку меблів так, щоб вони не блокували радіатори.