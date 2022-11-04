Заощаджуйте гроші на рахунках: чотири способи зігріти оселю, якщо не включати опалення

Енергоресурси доведеться заощаджувати, тому температуру у квартирах знизять

Цьогорічний опалювальний сезон в Україні буде складним через удари окупантів по критичній інфраструктурі країни. Це означає, що до приходу зимових морозів кожному українцю необхідно вже зараз запасатися теплим одягом та запам’ятовувати поради фахівців з енергозбереження.

У разі відключення центрального опалення та у вирішенні заощадити на використанні додаткових джерел тепла в будинку, експерти діляться способами, як зберегти тепло у своїх оселях у рамках бюджету, пише express.

Використовуйте керамогранітний обігрівач

Керамогранітний обігрівач – чудовий спосіб зігрітися без додаткової теплоенергії. Такі обігрівачі слід постійно контролювати під час використання, оскільки вони можуть загрожувати безпеці для маленьких дітей або домашніх тварин, які можуть обпектися або перекинути його та потенційно викликати пожежу.

Керамогранітний обігрівач

Поліпшіть теплоізоляцію

Хоча цей підхід і більш витратний, він є одним із найрентабельніших способів заощадити гроші у довгостроковій перспективі. Утеплення стін має вирішальне значення при проєктуванні екологічно чистого будинку, оскільки тепло залишається всередині. Подумайте про утеплення горища, якщо воно ще не утеплене, тому що, в середньому, витік тепла через неутеплене горище становить 15-20%.

Встановіть полиці над радіатором

Встановлення полиці безпосередньо над радіатором підвищує здатність радіатора розподіляти тепло рівномірніше. Крім того, встановлення полиці діє як бар’єр, допомагаючи відводити тепло від радіатора, а не підніматися до стелі. Цей метод є особливо корисним, якщо у вас є радіатори, розташовані прямо під вікном.

Використовуйте штори

Будь-хто, хто хоче заощадити гроші на рахунках за опалення та електроенергію, повинен розглядати вікна у пріоритеті. Значна кількість тепла втрачається через вікна будинку, але є простий спосіб зменшити ці втрати – штори.

Закриття штор на ніч може знизити втрати тепла приблизно на 15-17%. Жалюзі знижують втрати тепла на 13-14%. Крім того, бар’єр, створений важчими портьєрами, зупинить потік холодного повітря із вікна.

Хоча штори чудово утримують тепло, їх також необхідно відкривати у сонячні дні, щоб пропускати сонячне світло. Це особливо важливо, якщо вікно, що розглядається, виходить на південну сторону, оскільки в будинок потраплятиме більше прямих сонячних променів.

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.