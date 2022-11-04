Як правильно утеплитися на зиму: поради від пса Патрона

Підготовку до зими краще розпочинати заздалегідь

Прийдешня зима може стати для українців дуже складною через можливі перебої з опаленням та електрикою. А листопад, згідно з прогнозами погоди, також не порадує теплом наприкінці місяця. Тому українцям краще заздалегідь розпочати підготовку до морозів та продумати, як утеплитися.

На сторінці пухнастого блогера пса Патрона, талісмана чернігівських піротехніків ДСНС України, з’явилися поради про те, як підготуватися до холодів та які речі потрібно закупити насамперед.

"Потрібно утеплюватися… сказали мої люди та запхали мене в комбінезон. Буду космонавтом. У вас є теплі речі? Про них дуже важливо подбати вже зараз", — йдеться у пості.

Патрон радить запасатися теплими шкарпетками та зимовим одягом — взуттям та куртками. Зазначимо, що у разі відключення опалення, найлегший спосіб не замерзнути в холодній квартирі чи будинку - правильно одягнутися. Найкраще дотримуватися правил багатошаровості одягу.

"І, до речі, якщо у вас є дитячі та дорослі речі, які ви планували кудись віддати — пропоную віддати їх волонтерам або в центри для переселенців (попередньо запитавши, що саме потребують і не потрібно нести старі порвані речі, прошу)", — пише Патрон.

Також пухнастий захисник України радить запасатися гумовими грілками. Якщо залити в них гарячу воду, вони довго триматимуть тепло. З ними можна спати, щоб не замерзнути вночі або просто грітися, якщо вдома холодно.

Нагадаємо, що існує кілька простих способів зігріти свій будинок, якщо у вас немає опалення.