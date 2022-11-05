Як зробити оселю теплою та затишною: дизайнерські трюки

Приділіть увагу своєму ліжку, матрацу та вікнам

В цю зиму опалювальний сезон в Україні буде одним з не найпростіших. Однак якщо знати кілька корисних лайфхаків щодо утеплення свого житла, пережити холод можна буде з максимальним комфортом.

Дизайнери інтер’єрів розповіли про три найбільш ефективні способи зігрітися в оселі в майбутньому сезоні. Про них написали у британському виданні express.

Вікна

Жалюзі та штори використовуються не тільки для приглушення світла. Наприклад, дерев’яні жалюзі чудово допомагають утримувати тепло, оскільки діють як бар’єр між вікнами та кімнатою.

Фахівці рекомендують вибирати товстіший матеріал — блекаут, який блокує сонячне світло, а також протяги.

Рулонні штори Blackout

Ліжко

Дизайнери радять робити акцент не на класичних білих бавовняних простирадлах, а на комбінацію різноманітних пледів різних текстур. А ось зміна пухової ковдри на теплішу в холодні місяці так само допоможе зігрітися вночі.

Матрац

Замість того, щоб використовувати грілки та електричні ковдри, подумайте про вибір правильного матраца. Наприклад, матраци з гелевою піною і ефектом пам’яті включають інтелектуальну технологію регулювання температури, яка допомагає зберігати прохолоду влітку і тепло восени і взимку. Ці матраци містять терморегулюючий гель, який адаптується до температури вашого тіла.

Матрац з гелевою піною та ефектом пам’яті

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.