Як зберегти тепло вдома взимку: п’ять простих правил, щоб не мерзнути

Практикувати способи зігрівання можна по черзі

Утеплення свого житла, покупка обігрівача та інші способи обійтися без опалення або при його відключенні не завжди дають 100% ефект. Людина може змерзнути і при включених батареях. Щоб зігрітися, є п’ять простих хитрощів, доступних кожному.

Одна з них – гаряча їжа та напої. Щоб почуватися в теплі, потрібно хоча б раз на день їсти гарячу високовуглеводну їжу, а також протягом дня пити гарячі напої. Кава і алкоголь тут не допоможуть — кофеїн тимчасово збільшує кровотік, але потім знижує температуру тіла, як і алкоголь.

Другий спосіб зігрітися — ковдри. Навіть простий плед на ноги якщо ви не рухаєтеся якийсь час допоможе зігрітися. Для додаткового тепла можна використовувати електроковдру. У холодні ночі може знадобитися дві ковдри для сну, особливо якщо вони старші 5 років — після цього терміну ковдра починає ставати тоншою.

Третій спосіб — грілки для ніг і рук. Є одноразові варіанти, що нагріваються до 57 градусів за Цельсієм при контакті з повітрям. Їх можна використовувати всередині взуття. Також можна зробити суху грілку самому.

Щоб зігрітися можна прийняти гарячий душ або ванну. Такий спосіб є актуальним, якщо в будинку тепло. Оптимальний час на розслаблення у теплій воді від 10 до 30 хвилин. Щоб зволожити повітря у квартирі після ванної можна воду відразу не зливати.

П’ятим варіантом зігрітися може стати невелике тренування вдома. Це допоможе зігрітися зсередини, але важливо не перетренуватися, щоб не спітніти сильно і займатися в одязі зі штанинами та рукавами.

Раніше "Телеграф" розповідав про різних лайфхаків, які допоможуть зберегти вдома тепло та створити комфортну температуру. Важливо також підготуватись і до відключень світла – через використання обігрівачів зростає навантаження на енергосистему.