Які крупи найкраще заготовити на зиму: продукти, які можна зберігати роками

Свої запаси обов’язково варто поповнити горохом та квасолею.

Оскільки нам прогнозують остаточно складну зиму, варто обов’язково замислитись, що і в якій кількості потрібно заготовити, щоб пережити холод. До запасів потрібно ставитися дуже відповідально, щоб вони не зіпсувалися буквально наступного дня.

Як зазначає портал "Смачно+", є кілька видів круп, які довго зберігаються, і саме про них ми хочемо сьогодні поговорити. А також про те, як їх правильно зберігати.

Які продукти варто запасти на зиму

Гречка, рис і перловка можуть зберігатися півтора року, пшоняну крупу — 9 місяців, а вівсяну всього 4. Тому роблячи запаси, важливо це враховувати. Пам’ятайте, що крупа поганої якості може завдати шкоди здоров’ю. Добре також запастися горохом і квасолею — вони зберігаються 2 роки.

Всі крупи зберігайте в сухому та темному місці, і найкраще – у бляшаних контейнерах. Приблизно раз на місяць рекомендується перебирати запаси та провітрювати їх. По-перше, у продуктах можуть завестися комахи. А по-друге, крупа з часом втрачає свій смак, свіже повітря допоможе позбавитися гіркоти.

Нагадаємо, міністр аграрної промисловості України Микола Сольський раніше закликав українців у питанні формування запасів їжі керуватися здоровим глуздом і не змітати все з полиць магазинів.