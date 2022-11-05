Землю накрила потужна магнітна буря: коли вона закінчиться
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Початок місяця приніс із собою потужну магнітну бурю
Землю накрила потужна магнітна буря, яка розпочалася 4 листопада і триватиме до 6 листопада, хоча її інтенсивність піде на спад. У цей період багато метеочутливих людей можуть відчувати проблеми із самопочуттям.
Як нагадує Уніан, магнітні бурі є відповіддю магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Вони здатні як впливати на здоров’я людей, а й проводити електроніки, наприклад, на системи зв’язку.
За даними синоптиків, 4 листопада Землю накрила перша сильна магнітна буря цього місяця. 6 листопада вона знизить свою інтенсивність до середнього рівня і до 7 листопада вже закінчиться.
Однак перерва буде недовгою і вже 10 листопада очікується новий період сонячної активності, який триватиме до 12 листопада. Вона буде високою 10 числа, а наступні два дні знизиться до середнього рівня.
Відомо, що найбільш чутливими до магнітних бур є метеозалежні та літні люди, вагітні жінки, а також люди з хронічними захворюваннями. Типовими симптомами, які вказують на те, що ви відчули на собі вплив магнітних збурень, є:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль у грудях та м’язах;
- підвищена температура;
- стрибки артеріального тиску;
- слабкість;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена дратівливість.
Докладніше про дати геомагнітних штормів цього місяця раніше писав "Телеграф". Також ми розповідали, що вжити метеозалежним людям у такі неприємні для них періоди сонячної активності, щоб зменшити хворобливі відчуття.