Землю накрила потужна магнітна буря: коли вона закінчиться

Початок місяця приніс із собою потужну магнітну бурю

Землю накрила потужна магнітна буря, яка розпочалася 4 листопада і триватиме до 6 листопада, хоча її інтенсивність піде на спад. У цей період багато метеочутливих людей можуть відчувати проблеми із самопочуттям.

Як нагадує Уніан, магнітні бурі є відповіддю магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Вони здатні як впливати на здоров’я людей, а й проводити електроніки, наприклад, на системи зв’язку.

За даними синоптиків, 4 листопада Землю накрила перша сильна магнітна буря цього місяця. 6 листопада вона знизить свою інтенсивність до середнього рівня і до 7 листопада вже закінчиться.

Однак перерва буде недовгою і вже 10 листопада очікується новий період сонячної активності, який триватиме до 12 листопада. Вона буде високою 10 числа, а наступні два дні знизиться до середнього рівня.

Відомо, що найбільш чутливими до магнітних бур є метеозалежні та літні люди, вагітні жінки, а також люди з хронічними захворюваннями. Типовими симптомами, які вказують на те, що ви відчули на собі вплив магнітних збурень, є:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у грудях та м’язах;

підвищена температура;

стрибки артеріального тиску;

слабкість;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

підвищена дратівливість.

Докладніше про дати геомагнітних штормів цього місяця раніше писав "Телеграф". Також ми розповідали, що вжити метеозалежним людям у такі неприємні для них періоди сонячної активності, щоб зменшити хворобливі відчуття.