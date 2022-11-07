Відключили електрику: як довго не псуються продукти і що потрібно їсти першим

Важливе правило — не варто часто відчиняти дверцята холодильника

Електрика в Україні — одна із сфер найбільш постраждалих від російських обстрілів. Регулярне або не за графіком вимкнення може призвести до того, що ваші продукти зіпсуються. Холодильник або морозильна камера можуть утримувати холод кілька годин, але їх можливості не безмежні.

Як пише USAToday з посиланням на бостонського шеф-кухаря Брайана По, зберігати продукти в холодильнику можна близько чотирьох годин — потім вони починають псуватися. Повна морозильна камера може підтримувати температуру 48 годин, тоді як заповнена наполовину — 24 години.

Готувати у разі відключення світла потрібно починати з того, що може зіпсуватися найшвидше – м’ясо, риба, молочні продукти. Їжу з морозилки чи консервовану краще залишити потім — вона може ще полежати.

Готувати можна як на грилі чи багатті на вулиці, так і на газовій плиті, якщо вона у вас є. По радить вигадувати страви всією сім’єю, щоб і їжу отримати з усього, що може швидко зіпсуватися в холодильнику, і привід зібратися з близькими і разом провести час.

Раніше "Телеграф" публікував список продуктів, які можна зберігати без холодильника і можуть виручити у разі тривалих перебоїв з енергопостачанням. Крім покупних консервів можна приготувати самостійно навіть м’ясні заготовки.