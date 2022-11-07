Ефективний засіб, який відмиє навіть найбруднішу сковорідку: посуд буде як новий

Повірте, результат вас точно дуже здивує

Згодом, навіть при найакуратнішому приготуванні, посуд на кухні втрачає свій красивий зовнішній вигляд. І перш ніж викидати старий посуд або купувати їдкі хімічні засоби, які можуть нашкодити вашим рукам, спробуйте приготувати простий, але дуже ефективний засіб з перекису. Як це зробити – читайте далі.

Як зазначає Ukr.Media, рецепт максимально простий, а ось ефект від нього неймовірний: навіть найстаріші сковорідки та каструлі можуть виглядати наче їх тільки принесли з магазину. Важливо ! Працювати з цим розчином потрібно лише у рукавичках.

Як відмити старі сковорідки та каструлі

Вам знадобиться:

3%-ний перекис водню — 2 ст. л.;

харчова сода — ½ чашки (тобто близько 125 мл);

засіб для миття посуду – 1 год.

Змішайте всі "інгредієнти" та збийте їх до пишних піків. При необхідності можна додати ще трохи перекису водню. І потім нанесіть засіб на брудний посуд.

Дайте розчину "попрацювати" 10-15 хвилин, а потім потріть сковороду жорсткою щіткою із звичайним миючим засобом. Потім промийте теплою водою та насолоджуйтесь результатом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такі звичайні побутові продукти, як сода та оцет — найбільш ефективна комбінація для видалення жиру та бруду з духовки. Простий лайфхак спрацює за ніч.