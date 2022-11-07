Куди йде тепло в будинку: п’ять поширених проблем, через які ви мерзнете

Є як мінімум п’ять "крадіїв тепла" у вашій оселі

З наближенням зими багато хто шукає способи зберегти тепло в оселі, щоб не мерзнути в холодну погоду. Є багато речей, які можуть "викрадати" тепло з вашого будинку, наприклад, забруднені батареї, відсутність ізоляції вікон і не тільки.

Видання Express розповідає про п’ять поширених проблем, що викликають втрату тепла у вашому будинку. Найкраще вирішити їх зараз, щоб заощадити на рахунках за електроенергію в майбутньому. Тепло може піти різними шляхами, у тому числі через погану ізоляцію та неякісну підлогу.

Погана теплоізоляція стін

Низькоякісна ізоляція стін може спричинити колосальні 35-40% втрат тепла у будинках. Утеплення порожніх стін — це простий і відносно недорогий процес, при якому порожнини заповнюються ізоляційним матеріалом, що уповільнює рух тепла всередині ваших стін і довше зберігає плюс в кімнаті. Суцільна теплоізоляція стін набагато складніша і дорожча, найкраще звернутися до професіоналів та виконати якісну теплоізоляцію. Про лайфхаки з утеплення стін докладно розповідає стаття "Телеграфа".

Неправильна температура котла

Рекомендується доводити котел до температури, коли він може конденсувати воду — 60 градусів. Зміна температури вашого котла до цього рівня допоможе досягти більш високої ефективності за рахунок використання всіх його функцій, а це призведе до дешевших рахунків за опалення.

Неякісне покриття для підлоги

Будинки можуть втрачати близько 10% тепла через підлогу. Тепла підлога з гарною теплоізоляцією — чудова альтернатива, хоча і може бути дорогою в установці та експлуатації. Але як мінімум варто перевірити, що ваші вентилятори підлоги чисті й не заблоковані. У такому випадку ви можете використовувати товсту підкладку, щоб запобігти проникненню повітря через мостини, дозволяючи просочуватися холоднішому повітрі. Утеплити підлогу можна за допомогою лайфхака, про який раніше писав наш сайт.

Невдало розташований термостат

Важливо, щоб термостат був встановлений у відповідному місці та міг точно зчитувати температуру у приміщеннях. Якщо він розташований у неправильній точці, наприклад, у коридорі або під’їзді, може встановлювати нижчі температури. На допомогу прийде простий лайфхак із визначенням місця для термостату: найкраще його розміщувати в основних приміщеннях будинку, в ідеалі у вітальні чи на сходовому майданчику, але ніколи не над радіатором чи поруч із дверима, на які дме протяг. Крім того, може стати в нагоді ще один трюк: щоб швидше обігріти будинок, відкрийте вентиль радіатора в кімнатах, які використовуються, і повністю закрийте там, де ви рідко. Таким чином, тепло прямує безпосередньо в потрібні приміщення, при цьому ви не витрачаєте енергію на обігрів кімнат, які в основному порожні.

Погана теплоізоляція вікон

Будинок може втрачати близько 10% тепла через вікна. На жаль, ремонт шибок або встановлення нових вікон — не найпростіше і дешеве заняття. Як тимчасове рішення ви можете вдатися до таких лайфхаків:

Використовувати герметик, щоб закласти будь-які помітні тріщини біля ваших вікон.

Використовувати заповнювач зазорів, щоб легко приховати будь-які крихітні щілини, які можуть проходити вздовж вікон і впускати холодне повітря.

Про дешеві способи утеплити вікна ми писали раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи, які допоможуть швидко зігрітися у критичній ситуації. А також ми писали, як підготуватися до відключень світла.