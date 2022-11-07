Утеплити житло без опалення та електроенергії — прості поради, лайфхаки

7 лайфхаків на зиму, які допоможуть зберегти тепло у вашому будинку

Росія вибрала за мету своїх нових ракетних ударів енергосистему України. У зв’язку з цим багатьох наших громадян почало цікавити питання про те, як максимально зберегти тепло будинку, навіть без електрики та опалення. Про кілька простих порад, які зроблять будинок теплішим, розповів "Телеграф".

Тримайте вікна герметичними

Ви можете купити знімний віконний герметик або пластик, щоб їх краще запечатати. Як мінімум, набийте рушником чи сорочкою усі місця, де є помітні щілини.

Не пропускайте холод

Використовуйте прозорі фіранки для душу на вікнах, куди потрапляє сонячне світло. Це запобігатиме проникненню холодного повітря, а сонячне тепло обігріватиме ваш будинок без проникнення холодного повітря. Ви також можете закрити вікна прозорим пластиковим листом та зробити його герметичним.

Повісьте важкі штори

Набір важких штор може блокувати сильні протяги. Відкривайте, коли світить сонце, та закривайте на ніч.

Зверніть увагу на двері

Перевірте навколо дверної рами та під дверима. Можливо, там ви виявите щілини, з яких просочується холодне повітря. Так само, як і у випадку з вікнами, можна використовувати тканину.

Закрийте всі приміщення, що не використовуються

Зачинені двері роблять цю кімнату ще одним бар’єром між вами та холодом зовні. Вона також запобігає циркуляції повітря, що знижує втрати тепла.

Для тих, хто живе у приватному будинку

Додайте ізоляцію на горищі та у підвальному приміщенні. Через горище йде багато тепла, тому що тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається. Переконайтеся, що ваше горище має достатню ізоляцію.

Запаліть свічки

Свічки можуть виробляти багато тепла, проте пам’ятайте, де вони розташовані, і не залишайте їх без нагляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як своїми руками зробити домашній обігрівач. А також розповідали про кілька простих порад, які можуть допомогти зберегти тепло у квартирі та при цьому зменшать рахунки за електроенергію.