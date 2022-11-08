Найважчі дні ще попереду: коли слід бути готовими до магнітних бурь в листопаді

Увесь місяць буде насичений сильними спалахами на Сонці

Після магнітних бурь, які накрили Землю на початку листопада, не слід ще очікувати на полегшення, адже найближчим часом магнітне поле Землі знову розбурхнеться через зміни на Сонці. Зокрема, найпотужніші бурі можуть бути вже на початку наступного тижня та наприкінці місяця.

Про це повідомляє видання "Вікна" і публікує календар магнітних бурь у листопаді. Як зазначається, усі слабкі за впливом бурі спливають вже 8 листопада, тож попереду залишаються лише середні та сильні.

11, 16-18, 25-28 листопада людей очікують середні магнітні бурі, які зазвичай впливають на метеозалежних або на тих, хто має певні проблеми зі здоров'ям. Можна відчути підвищену сонливість чи чутливість, а також низку інших симптомів, які будуть спонукати до відпочинку та підтримання свого самопочуття.

14-15 та 29 листопада будуть бурі сильної інтенсивності, які часто впливають не тільки на метеозалежних людей. Краще складати свої плани на ці дні так, аби максимально комфортно відчувати себе і не перевантажувати свій організм. До сонливості може додатися емоційність та дратівливість.

Календар магнітних бурь

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є способи того, як позбутися неприємних впливів магнітних бур — наприклад, допомогти можуть трав'яні настоянки, які можна приготувати за рецептом.