Як утеплити спальню: п’ять швидких та дешевих способів

До зими варто підготуватися та продумати обігрів у спальній кімнаті

До настання стійкого "мінусу" на вулиці потрібно встигнути утеплити своє житло. Можна купити додатковий електричний конвектор або зробити сонячний обігрівач своїми руками. Взимку важливо залишатися у теплі, особливо вночі перед сном.

Холод у спальні неприємний і може призвести до проблем зі здоров’ям, а також вогкості та утворення плісняви. Видання Express поділилося головними порадами й рекомендаціями, як зберегти тепло в спальні, не включаючи опалення.

Тримайте штори відкритими протягом дня

Коли температура падає, виникає спокуса закрити штори. Однак через це у вашій спальні може стати ще холодніше, коли настане час лягати спати. Протягом дня тримайте штори відкритими, особливо якщо у вашу спальню потрапляє пряме сонячне світло. Кімната, що піддається дії великої кількості сонячного світла протягом дня, може прогрітися швидше, ніж кімната без сонячного світла. Як тільки сонце сяде, закрийте фіранку.

Використовуйте пухирчасту плівку для утеплення вікон

Якщо у вас вікна з одинарним склінням, вони, мабуть, не зберігають тепло в кімнатах усередині будинку. Неякісна теплоізоляція стін може призвести до величезних втрат тепла в будинках, від 35 до 40 відсотків. Одним із швидких і дешевих рішень є використання пухирчастої плівки. Вона є фантастичним ізолятором. Просто оббризкайте вікно водою, і пухирчаста плівка приклеїться до скла, детальніше про лайфхак із утепленню вікон раніше писав "Телеграф".

Утепліть підлогу килимом

Через неізольовану підлогу можна втратити до 10 відсотків тепла. Якщо у вас у спальні дерев’яна підлога, то варто інвестувати в килим. Додатковий шар допоможе зберегти тепло в приміщенні та зігріє ноги вранці.

Переставте меблі

Планування спальні дуже важливе. Якщо ліжко знаходиться надто близько до вікна, то будь-які протяги потраплятимуть прямо туди. Поставте ліжко подалі від вікна, бажано у куток. Додайте додаткові шари ковдр і подушок, щоб зігрітися вночі.

Придбайте наматрацник з підігрівом

Наматрацник, ковдру, простирадло з підігрівом можна покласти поверх матраца, щоб зігріти спальне місце. А ще це допоможе розслабити м’язи, що значно полегшить засипання. Вмикати предмет варто за годину до сну. Про нюанси при купівлі електропростирадла раніше писав наш сайт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поради щодо обігріву ліжка озвучили рятувальники. Є кілька вдалих рекомендацій.