Як обігріти кімнату без електрики: швидкий спосіб

Створити обігрівач можна за допомогою підручних матеріалів.

Перебої з енергопостачанням трапляються у багатьох містах України через обстріл критичної інфраструктури російськими військовими. За таких умов, якщо немає генератора, увімкнути обігрівач аж ніяк не вдасться. Про тепло в помешканні краще подбати заздалегідь. Один із способів — виготовлення обігрівача зі свічки, повідомляють Факти ICTV.

Що потрібно для виготовлення обігрівача?

Для виготовлення обігрівача вам знадобляться наступні предмети:

три глиняні горщики: малий, середній та великий;

сірники;

набір чайних свічок (знадобиться лише одна свічка);

гвинт;

гайки з шайбами.

Усі комплектуючі можна купити у будь-якому господарчому магазині, витративши близько 150 гривень.

Як виготовити свічковий обігрівач: алгоритм дій

Для початку потрібно з’єднати горщики між собою. Для цього слід вставити гвинт знизу в дренажний отвір найбільшого горщика і зафіксувати за допомогою гайки та шайби. Такі ж маніпуляції слід повторити з іншими двома горщиками, головна умова — між ними повинен залишатися простір. Процедура з'єднання займе у вас не більше 10 хвилин.

На завершальному етапі слід поставити свічку на рівну поверхню, запалити її та накрити конструкцією з горщиків. Обігрівач готовий!

Свічка може нагріти глиняні горщики до 45 градусів. Цього вистачить, щоб зігріти руки та повітря навколо себе. Збільшити температуру можна, використавши потужнішу свічку або декілька чанів. Це дозволить обігріти більшу площу.

Нагадаємо також що, зігрітися взимку без обігрівача можна просто правильно одягнувшись. Щоб дізнатися, який одяг краще використовувати, ознайомтесь з порадами лікаря.

Раніше ми писали про те, як зберегти тепло в будинку за допомогою простих дій, доступних кожному.