Поради на зиму: кілька простих способів, щоб зігрітися вдома без опалення

Щоб зігрітися та обігріти своє житло необхідно мати вдома кілька простих речей

Українці вже готові до того, що зима цього року не буде легкою. Не виключені перебої з опаленням та електроенергією. А це означає, що треба продумати заздалегідь, як зігріватись у таких випадках.

Є кілька простих способів, щоб легко, швидко та економно обігріти своє житло взимку, пише SantePlus. Для цього необхідно мати в будинку лише кілька речей.

Як зігрітися та обігріти свій будинок взимку

Утеплення вікон

Зверніть увагу на вікна у вашому будинку. У них не повинно бути щілин, які б пропускали в приміщення морозне повітря. Утеплити вікна ви можете самостійно за допомогою різних матеріалів. Наприклад, використовуючи поролон, тканину або монтажну піну.

Обігрівач своїми руками

На випадок, якщо в будинку не буде опалення та світла, ви можете зробити саморобний обігрівач. Для нього знадобляться свічки, глиняні горщики, цегла, газовий пальник, будівельні шайби та гайки до них. Про те, як зібрати обігрівач, "Телеграф" повідомляв раніше.

Одяг

Найпростіший спосіб швидко зігрітися взимку — правильно одягнутися. Найкраще використовувати правило багатошаровості одягу. Тоді вам буде тепло та комфортно.

Також на зиму краще закупити теплу піжаму. Деякі текстильні вироби охолоджують тіло людини, коли спекотно, інші зігрівають, коли холодно. Вибираючи піжаму краще звернути увагу на флісову або бавовняну. Вона допоможе регулювати температуру.

Утеплення за допомогою фольги

Щоб краще розсіювати тепло в будинку можна використовувати алюмінієву фольгу. Її потрібно розташувати за батареями. Тоді тепло повертатиметься до приміщення і воно прогріватиметься.

Нагадаємо, що обігрівач на зиму можна зробити своїми руками із консервної банки.