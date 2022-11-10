Як зробити шкарпетки водонепроникними: дуже простий, але ефективний лайфхак

Щоби шкарпетки не промокли, виконайте один нескладний трюк

На вулиці стає все холодніше і сиріше, тому важливо продумати свій гардероб на зиму. Щоб вам було тепло, одягатися потрібно правильно: є три обов’язкові шари речей, які захистять від будь-якого морозу. Важливо приділити увагу теплому та практичному взуттю. Якщо раптом воно промокає, то збереже шкарпетки сухими один простий трюк.

Як пише ресурс hometeading, можна зробити шкарпетки водонепроникними за допомогою одного елементарного лайфхака. Він дуже простий, але завжди гарантовано працює і не потребує особливих витрат та зусиль. Все, що вам знадобиться, звичайні пакети.

Так, ходити по снігу з мокрими шкарпетками не лише незручно, а й небезпечно. Тримайте ноги в теплі та сухості на снігу за допомогою пластикових пакетів. Що потрібно робити:

Після того, як одягнете тонкі шкарпетки, надягніть на кожну ногу целофановий пакет. Для кожної стопи підійде по одному поліетиленовому пакету.

Щоб закріпити пакети, надягніть ще один тонкий носок зверху – і все готово.

Також "Телеграф" розповідав, що фіни мають незвичайний спосіб утеплити ноги в зимову погоду. Для цього вони купують взуття на розмір більше. Це дозволить одягнути товсті вовняні шкарпетки та забезпечить, щоб ногам було вільно.

Раніше ми писали про чотири правила, яких потрібно дотримуватись при підборі одягу для виходу на вулиці взимку.