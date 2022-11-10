Якщо відключать світло та газ: як зробити піч-обігрівач своїми руками (відео)

Зробити таку піч зможе практично кожен

Після того, як російські війська поставили собі за мету знищення енергосистеми України, багато громадян стали все частіше задаватися питанням, як зігрітися у разі відключення опалення електроенергії.

Якщо вам потрібен простий нагрівач, ви можете зробити "ракетну піч" із невеликої банки з-під кави. Однак, якщо ви хочете використовувати його для приготування їжі, вам знадобиться щось більше, наприклад балон з пропаном. Про це пише сайт Cielo.

"Ракетні печі" дуже ефективні для обігріву і навіть приготування їжі і можуть заправлятися практично всім, що легко спалахує, наприклад, листям, гілками або навіть газетами.

Що потрібно для створення невеликого обігрівача/нагрівача

3 баночки різного розміру — велика, середня та маленька;

пила для різання металу

листя або гілочки для багаття

сірники

пісок та гравій

перманентний маркер

плоскогубці

Як зробити піч

Помістіть маленьку банку зовні від великої банки (яка є вашою основною) внизу та обведіть контур маркером. Потім виріжте отвір ножівкою по металі;

Після вирізу ви помітите гострі краї. Зігніть краї отвору за допомогою плоскогубців, щоб надати йому гладкого вигляду;

Візьміть маленьку банку, виріжте її дно і вставте в отвір;

Візьміть ще одну банку середнього розміру та виріжте на її передній частині арку;

Після цього помістіть вертикально всередину основної банки так, щоб арка знаходилася перед маленькою банкою, яку ви встановили всередині;

Заповніть велику банку гравієм та піском. Вони діють як ізолятор;

Потім просуньте гілки або папір через створений раніше отвір і запаліть вогонь. Ви відчуєте жар і дим, що піднімається вгору і йде зверху.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про кілька способів зігрітися вдома, якщо у вас відключили опалення.

Також ми повідомляли про поширені проблеми, які не дають вам зігрітися вдома.