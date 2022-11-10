Якщо відключать світло та газ: як зробити піч-обігрівач своїми руками (відео)
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Зробити таку піч зможе практично кожен
Після того, як російські війська поставили собі за мету знищення енергосистеми України, багато громадян стали все частіше задаватися питанням, як зігрітися у разі відключення опалення електроенергії.
Якщо вам потрібен простий нагрівач, ви можете зробити "ракетну піч" із невеликої банки з-під кави. Однак, якщо ви хочете використовувати його для приготування їжі, вам знадобиться щось більше, наприклад балон з пропаном. Про це пише сайт Cielo.
"Ракетні печі" дуже ефективні для обігріву і навіть приготування їжі і можуть заправлятися практично всім, що легко спалахує, наприклад, листям, гілками або навіть газетами.
Що потрібно для створення невеликого обігрівача/нагрівача
- 3 баночки різного розміру — велика, середня та маленька;
- пила для різання металу
- листя або гілочки для багаття
- сірники
- пісок та гравій
- перманентний маркер
- плоскогубці
Як зробити піч
- Помістіть маленьку банку зовні від великої банки (яка є вашою основною) внизу та обведіть контур маркером. Потім виріжте отвір ножівкою по металі;
- Після вирізу ви помітите гострі краї. Зігніть краї отвору за допомогою плоскогубців, щоб надати йому гладкого вигляду;
- Візьміть маленьку банку, виріжте її дно і вставте в отвір;
- Візьміть ще одну банку середнього розміру та виріжте на її передній частині арку;
- Після цього помістіть вертикально всередину основної банки так, щоб арка знаходилася перед маленькою банкою, яку ви встановили всередині;
- Заповніть велику банку гравієм та піском. Вони діють як ізолятор;
- Потім просуньте гілки або папір через створений раніше отвір і запаліть вогонь. Ви відчуєте жар і дим, що піднімається вгору і йде зверху.
Зазначимо, що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про кілька способів зігрітися вдома, якщо у вас відключили опалення.
Також ми повідомляли про поширені проблеми, які не дають вам зігрітися вдома.