Розумний варіант у зимові холоди: що додати в інтер’єр для утримання тепла в оселі

Килимки ефективні для запобігання витоку тепла в будинках з поганою теплоізоляцією

В Україні вже настали холодні місяці, і ми не перестаємо шукати способи зігрітися у приміщенні приватного будинку чи квартири.

Експерти рекомендують просту зміну в інтер’єрі, яка може миттєво запобігти протягам, пише express. Зокрема, рекомендується постелити килим, який може утеплити будь-яке житло без використання зайвої енергії.

За даними Національного енергетичного фонду, через неутеплені підлоги можна втрачати до 10% тепла. Якщо у вас тверда підлога, варто витратитися на якісний килим, тому що це додатковий шар тепла, який збереже тепло і зігріватиме ваші ноги.

"Спробуйте вибрати нейтральний килим з пухнастою текстурою, м’який для ніг і зігріваючий", — радять експерти з утеплення будинків.

Раніше "Телеграф" писав, які дизайнерські трюки застосувати для обігріву будинку. Також ми розповідали про найефективніші та найдешевші способи обігріти дім.