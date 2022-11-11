Як зігрітися взимку без опалення: корисні поради від експерта з виживання

Утеплити своє житло можна легко і просто, дотримуючись кількох порад

Через можливі відключення опалення та електроенергії цієї в зимовий період, українцям радять заздалегідь розглянути найкращі для себе варіанти, як зігріватись та зігріти своє житло взимку.

До морозів свій будинок або квартиру потрібно повністю підготувати, щоб на випадок відключення опалення ви не залишилися в холодному приміщенні. Експерт із виживання Ігор Молодан розповів в ефірі "Суспільне", як правильно підготуватися до холодів та які речі потрібно закупити.

До морозів у будинках і квартирах слід перевірити вікна, щоб у них не було щілин, які можуть пропускати холодне повітря в приміщення. Їх можна заклеїти чи посилити за допомогою енергозберігаючої плівки, якщо вікна металопластикові.

Потрібно звернути увагу на штори. Вони є важливою деталлю, оскільки можуть допомагати зберігати тепло в кімнаті.

"Штори повинні бути прошарком між самою кімнатою та зовнішньою частиною приміщення, тобто вікном — це додатковий шар повітря" — зазначив Молодан.

У разі відключення опалення експерт радить зайняти всій родині одну кімнату у квартирі або будинку, оскільки одне приміщення буде легше утеплити та зігріти.

Також, за словами Молодана, можна використовувати спальні мішки чи намет у разі відключення тепла. Завдяки ним ви не замерзнете вночі.

Експерт радить запастися такими речами:

акумуляторні батареї

генератори

газові горілки

керамічні обігрівачі для балонів

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