Гарний та ефективний: міні-камін на спирту своїми руками (відеоінструкція)

Такий камін можна поповнювати і він горітиме довше

Щоб не замерзати взимку, можна використовувати багато хитрощів — від грілок до саморобних обігрівачів із горщиків квітів. Деякі лайфхаки можуть бути не тільки корисними, а й красивими, наприклад, мініатюрний настільний біокамін. Працює він на етанолі (спирті).

Для того, щоб зробити міні-камін на спирті вам потрібні:

Квітковий керамічний горщик

ємність від свічки (із щільного скла)

скляні декоративні камені

етанол.

На дно горщика насипаєте шар кульок. На них встановлюєте старий скляний свічник та обкладаєте кульками. Всередину також потрібно додати скляні кулі, так, щоб верхні були врівень з тими, що поза свічником. Потім скляна місткість заповнюється спиртом. Після того, як свічник заповнився — спирт підпалюють дотримуючись запобіжних заходів.

Автор відео зазначає, що спирт для такого каміна може продаватися під маркуванням біоетанол (етанол, виготовлений із біомаси). Також при створенні та експлуатації каміні потрібно суворо дотримуватися обережності та техніки безпеки, оскільки етанол дуже вогненебезпечний і може сильно обпекти.

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