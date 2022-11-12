"Може, станеться щось жорстоке": астролог насторожила прогнозом про звільнення Херсона

Астроексперт вважає, що на українських військових може чекати пастка

П’ятниця, 11 листопада — значний день для всієї України, адже українські військові звільнили місто Херсон, яке з березня перебувало під окупацією Росії. Однак відомий астролог Яна Езотеричка вважає, що швидка втеча росіян з міста без бою може бути поганим знаком, при тому, що це також історичний момент, здатний переламати хід війни.

На своєму YouTube-каналі астролог зазначила, що рішення без бою піти з Херсона насправді дуже хитре та продумане, і, швидше за все, росіяни мають якийсь хитрий план. Причому дуже жорстокий.

"Окупанти приготували хитрий план щодо Херсона. Пішли вони без бою. Але це може бути пастка. Може трапитися щось жорстоке. Там можуть зосереджуватися сили і в них буде той результат, на який ми не очікуємо", — сказала астролог.

Раніше, згідно з розкладом Таро екстрасенсу Рубіни Цибульської, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

Нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".