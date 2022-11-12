Як правильно стелити устілку з фольгою: відповідь вас здивує

Маленька деталь, яка убереже вас від промерзання

Теплі устілки — це один із тих атрибутів, які обов’язково повинні бути в будинку взимку. Однак мало хто знає, які устілки краще вибрати на холодну пору, і, щобільше, багато хто навіть не знає, як правильно деякі види устілок правильно носити. Розбираймося разом.

Портал "Так просто" пропонує три види зимових устілок, які відмінно підходять для утеплення холоду. Завдяки, з першого погляду, такій дрібниці можна зберегти своє здоров’я, уникнувши промерзання ніг.

Які устілки для взуття вибрати на зиму:

Повсть — найдоступніший і найпростіший варіант теплої устілки. Відмінно зберігають тепло та відбирають зайву вологу.

— найдоступніший і найпростіший варіант теплої устілки. Відмінно зберігають тепло та відбирають зайву вологу. Хутро досить швидко зношуються, проте можуть витримувати досить низькі температури.

досить швидко зношуються, проте можуть витримувати досить низькі температури. Фольга – устілки, які працюють за принципом термоса: тримають тепло всередині взуття, а холод не пропускають.

Як правильно носити устілку з фольги

Логічно, що фольгу потрібно класти вниз, а вгору тепліший матеріал. У цьому випадку фольга буде відбивати холод, що йде знизу. Однак багато хто носить якраз навпаки — фольгою вгору, і виходить, що фольга відбиває тепло від ноги і залишає його в черевику, від чого тепліше.

Отже, якщо ви багато ходите, то краще зупиниться на варіанті, коли фольга внизу, якщо ж більше сидите або стоїте — то краще вгору фольгою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягатися взимку, щоб не мерзнути. Багатошаровість допоможе зігрітися, але потрібно знати кілька нюансів.