До зими готові: як підготувати проводку в багатоквартиному будинку до навантажень

Проводку потрібно перевірити не лише у квартирі

Найперший спосіб обігріву в багатоповерхівках у разі відключення або поганої роботи опалення — електрообігрівач. Але щоб взимку не сталося неприємностей, до використання квартиру і будинок слід приготувати заздалегідь.

Енергетик Олексій Жук рекомендує насамперед розібратися з енергосистемою будинку. Для цього потрібен тямущий електрик та головна розподільна шафа будинку. Крім ліквідації пилу та павутини, експерт рекомендує провести перевірку контуру заземлення, електричних з’єднань та проводів, шин, кабелів, де можливо замінити дроти на дроти з великим перерізом та поставити якісні автомати.

Аналогічний процес слід провести з квартирними щитками та розподільними коробками, що знаходяться в тамбурах та сходових клітках. Звернути увагу варто і на те, які дроти йдуть до лічильника.

Щоб підготувати енергосистему у квартирі, потрібно перевірити розетки. Якщо вони десь блискають, їх краще поміняти. Жук зазначає, що більшість розеток у будинках українців розраховані на 3,52 кВт потужності у нормальному режимі — більше в розетку не слід підключати.

Дров’яні печі та буржуйки у квартирі він використовувати не рекомендує, а ось в окремих кімнатах у під’їзді можна спробувати обладнати пункт обігріву – попередньо варто проконсультуватися зі спеціалістами ДСНС. Раніше "Телеграф" розповідав про обігрівач на сонячному теплі — його можна зробити самому та встановити додому. Якщо немає в будинку ні світла, ні газу — на допомогу приходять саморобні обігрівачі та печі на дровах.